Порядок курсирования пригородного поезда Казань – Канаш изменится с 1 января

Порядок курсирования пригородного поезда №6357 сообщением Казань – Канаш изменится с 1 января по техническим причинам, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Со станции Казань поезд отправится в 17.38 – на три минуты раньше. Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования до станции ВЧД. Затем поезд проследует согласно действующему расписанию», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что в период новогодних праздников пригородные поезда будут курсировать по действующему расписанию без учета переноса выходных дней.

При этом 1 и 2 января выводятся из расписания электрички № 6440 и № 6431 сообщением Казань – Сосновка – Казань.