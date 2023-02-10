Марочко: В городе Часов Яр обнаружен пункт дислокации иностранных наемников

В городе Часов Яр на территории ДНР выявлен пункт дислокации иностранных наемников. Они занимают гражданские здания, применяя их для военных нужд. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В населенном пункте Часов Яр отмечено нахождение иностранных наемников. В ходе анализа мест дислокации украинских формирований установлено, что в одном гражданском здании, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие, разговаривающие в основном на английском языке», — поделился он в беседе с ТАСС.

По его данным, наемники носят форму без знаков различия, при них имеется стрелковое оружие натовского образца.

Ранее Марочко сообщал, что украинское командование сейчас стоит перед выбором — покинуть Артемовск или Часов Яр.