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Ру Тат
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Политика
20 января 2023  07:43

Марочко: Потери ВСУ в ЛНР за четыре дня достигли 1,5 тыс. человек

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За прошедшие четыре дня ВСУ потеряли ранеными в ЛНР около 1,5 тыс. человек. Об этом со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко сообщает РИА Новости.

«В период с 16 по 20 января из зоны ответственности 2-го Армейского корпуса МО РФ в украинские лечебные заведения поступило порядка 1,5 тысячи раненых украинских военнослужащих», — заявил военный.

Ранее специалист сообщал, что в украинские госпитали отправлена сотня бойцов ВСУ с сильными обморожениями.

#ЛНР #всу #потери
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