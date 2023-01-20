Марочко: Потери ВСУ в ЛНР за четыре дня достигли 1,5 тыс. человек

За прошедшие четыре дня ВСУ потеряли ранеными в ЛНР около 1,5 тыс. человек. Об этом со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко сообщает РИА Новости.

«В период с 16 по 20 января из зоны ответственности 2-го Армейского корпуса МО РФ в украинские лечебные заведения поступило порядка 1,5 тысячи раненых украинских военнослужащих», — заявил военный.

Ранее специалист сообщал, что в украинские госпитали отправлена сотня бойцов ВСУ с сильными обморожениями.