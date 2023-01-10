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Политика
10 января 2023  08:06

Марочко: В украинские госпитали отправлена сотня бойцов ВСУ с сильными обморожениями

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За последние дни в медучреждения Украины из Донбасса поступило около 100 военнослужащих ВСУ с различными степенями обморожений. Об этом со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко сообщает ТАСС.

«За последние дни из зоны проведения СВО в украинские лечебные заведения поступило порядка 100 военнослужащих с различными степенями обморожений. Большая часть пациентов поступила в состоянии сильного алкогольного опьянения», — уточнил военный.

Он добавил, что в 40% случаев обморожения были столь тяжелые, что пациентам потребовалась ампутация конечностей. 

В последние дни в Донбассе наблюдается холодная погода. Так, на территории ЛНР столбики термометров показывают от −12 до −14 градусов.

#спецоперация #Донбасс #обморожение
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