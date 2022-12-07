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Политика
7 декабря 2022  09:46

Народная милиция ЛНР: ВСУ пытаются восполнить потери в районе Артемовска

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ВС Украины пытаются восполнить потери в районе Артемовска (Бахмута). Для этого к населенному пункту стягиваются пополнения, сообщает ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие пополнения для вооруженных формирований Украины. Большая часть военнослужащих сразу направлена для восполнения безвозвратных и санитарных потерь, остальные пока находятся в резерве командования», — привел он данные военной разведки.

Накануне офицер сообщал, что подразделения ВСУ, расположенные в районе Артемовска, находятся в катастрофическом положении — им не хватает продовольствия и боеприпасов.

#ЛНР #спецоперация
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