Два из трех раненых в зоне СВО бойцов ВСУ не выживают из-за несвоевременно оказанной медпомощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта, офицера Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

«По перехваченным данным от украинских военных медиков, только один из трех военнослужащих [ВСУ], получивших ранения, выживает», — заметил он.

Кроме того, около четверти из выживших остаются инвалидами.

Ранее Марочко рассказал, что за прошедшие четыре дня ВСУ потеряли в ЛНР порядка 1,5 тыс. человек ранеными.