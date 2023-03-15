Марочко: Киевский режим свозит принудительно мобилизованных украинцев в район Купянска

Киевский режим привозит принудительно мобилизованных украинцев в район Купянска Харьковской области, зачастую мужчины находятся в наручниках, к ним применяется насилие. Об этом утверждает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«В район Купянска свозят украинских мобилизованных, которых принудительно включили в состав вооруженных формирований Украины, – рассказал он. – Привозят их на специализированном автотранспорте, зачастую в наручниках. Также не редки случаи, когда их волоком тянут на КПП в учреждение закрытого типа».

По словам Марочко, многие прибывают в домашней одежде или одеты не по сезону, обратно украинские силовики уже вывозят людей в военной форме.

Ранее военный эксперт заявлял, что офицеры центра информационно-психологических операций Украины готовят материалы по дискредитации российских сил под Артемовском.