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Марочко: Киевский режим свозит принудительно мобилизованных украинцев в район Купянска
Киевский режим привозит принудительно мобилизованных украинцев в район Купянска Харьковской области, зачастую мужчины находятся в наручниках, к ним применяется насилие. Об этом утверждает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
«В район Купянска свозят украинских мобилизованных, которых принудительно включили в состав вооруженных формирований Украины, – рассказал он. – Привозят их на специализированном автотранспорте, зачастую в наручниках. Также не редки случаи, когда их волоком тянут на КПП в учреждение закрытого типа».
По словам Марочко, многие прибывают в домашней одежде или одеты не по сезону, обратно украинские силовики уже вывозят людей в военной форме.
Ранее военный эксперт заявлял, что офицеры центра информационно-психологических операций Украины готовят материалы по дискредитации российских сил под Артемовском.
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