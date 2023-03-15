Марочко: Киев готовится к дискредитации российских сил под Артемовском

Офицеры центра информационно-психологических операций Украины готовят материалы по дискредитации российских сил под Артемовском. Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В окрестностях населенных пунктов Артемовск и Часов Яр отмечена работа офицеров одного из украинских центров информационно-психологических операций», – заявил он.

По его словам, основная задача этих центров – подготовка материалов, направленных на дискредитацию российских войск, и поднятие морально-психологического состояния ВСУ.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению в районе Артемовска.