Сергей Марков: После выборов Запад должен увидеть колоссальную поддержку Путина

Страны Запада еще не решили, признавать ли победу Владимира Путина на выборах Президента РФ, но увидели реальную поддержку главы государства населением. Об этом «Татар-информу» заявил известный политолог Сергей Марков.

«Они хотели его не признать, но все же очевидно, что у Путина колоссальная и реальная поддержка в России. Он реальный Президент, и у него абсолютная поддержка населения, больше, чем у кого-либо на Западе. Это решение, которое Запад должен будет принять. Возможно, компромисс какой-то найдут», — сказал он.

По итогам обработки 100% протоколов УИК на выборах Президента России действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31% голосов избирателей, а занявший третье место Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%. За представителя ЛДПР Леонида Слуцкого проголосовали 3,20% избирателей.

Подробнее о том, как недружественные страны восприняли победу Владимира Путина на выборах Президента РФ и какие последствия, по оценке политолога, теперь могут ждать «партнеров за океаном», читайте в интервью Сергея Маркова «Запад не хочет признавать, но у Путина колоссальная поддержка в России».