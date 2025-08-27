Марки с изображением памятника труженикам тыла в Казани вышли в почтовое обращение

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Марки, посвященные Казани как городу трудовой доблести, вышли сегодня в почтовое обращение. На них изображен памятник труженикам тыла, расположенный на территории Мемориального комплекса парка Победы в столице Татарстана. Всего выпущено 16 тыс. экземпляров марок.

«На каждой марке изображен памятник труженикам тыла, установленный в конкретном городе. С 2021 года выпустили 22 почтовые марки. Сегодня в почтовое обращение выходят марки, посвященные еще шести городам – Казани, Томску, Тюмени, Магнитогорску, Перми и Пензе», – рассказал во время церемонии гашения почтовых марок по видеотрансляции из Москвы руководитель Центрального исполкома «Единой России», координатор федерального партпроекта «Историческая память» Александр Сидякин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По инициативе «Единой России» и поддержке «Почты России» в почтовое обращение ежегодно выходят государственные знаки почтовой оплаты, посвященные городам, которые указом Президента РФ Владимира Путина наделены почетным званием «Город трудовой доблести», отметил он.

Сидякин подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны подвиги совершались не только на линии фронта, но и в тылу. «Практически в полях разворачивались предприятия, где люди разных возрастов помогали фронту», – заявил он.

Выпуск почтовых марок, посвященных городам трудовой доблести, – дань уважения и благодарности людям, которые в годы Великой Отечественной войны ковали победу в тылу, добавил по видеосвязи секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель Председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Уже более пяти лет партия активно участвует в реализации инициативы главы государства о присвоении городам почетного звания. Мы ведем организационную работу в регионах по оформлению заявок для городов-претендентов. А после присвоения звания вместе с Российским военно-историческим обществом помогаем жителям определить лучшие места для установки памятных стел. Сегодня они украшают 44 из 70 городов трудовой доблести», – сообщил он.

По мнению Якушева, такие инициативы по-настоящему объединяют людей, помогают им по-новому, с искренним интересом взглянуть на историю родного края и еще сильнее его полюбить. «Важной частью этой патриотической работы стал выпуск почтовых марок, посвященных городам трудовой доблести», – заметил он.

В музее-мемориале Великой Отечественной войны, расположенном в Казанском Кремле, сегодня прошла торжественная церемония гашения почтовых марок, посвященных городам трудовой доблести. Она состоялась в рамках телемоста. На связь с Центральным исполнительным комитетом «Единой России» вышли шесть городов трудовой доблести – Казань, Томск, Тюмень, Магнитогорск, Пермь и Пенза.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани участие в мероприятии приняли труженики тыла: Багдагуль Нигметзянова, Юрий Трущин и Баян Тамилова.

«Я воспитанница детского дома. Начала свою трудовую деятельность, когда мне было 13 лет. Работала на заводе по 12 часов в день, делая минные заготовки. Были первые, вторые, ночные смены. Было трудно – не досыпали, не доедали, было холодно, но надо было работать, помогать фронту. И мы старались. Я овладела работой сразу на двух станках. Мы очень ждали Победу. И я горжусь, что живу в городе трудовой доблести», – рассказала Тамилова.

Почетное звание «Город трудовой доблести» Казань получила в соответствии с указом Президента России Владимира Путина в июле 2020 года. В мае 2023 года на площади перед железнодорожным вокзалом «Казань-2» открыли памятную стелу.

Видео: Надежда Гордеева / «Татар-информ».