Церемония гашения почтовых марок в честь городов трудовой доблести прошла в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Торжественная церемония гашения почтовых марок, посвященных городам трудовой доблести, прошла сегодня в Казани. Участие в мероприятии принял Председатель Госсовета Татарстана, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин.

«Казань одной из первых получила почетное звание «Город трудовой доблести». Мы с большим уважением относимся к участникам Великой Отечественной войны, а также к труженикам тыла, которые ковали победу в тылу. Они работали круглосуточно, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Например, каждый шестой самолет для фронта производился в Казани», – сказал он.

Мухаметшин добавил, что более 700 тыс. татарстанцев участвовали в Великой Отечественной войне, половина из них не вернулась с фронта, отдав свою жизнь за победу.

«Крайне важный проект партии «Единая Россия» – гашение марок, посвященных городам трудовой доблести. Он связан с увековечением памяти трудовых подвигов. А такие мероприятия, с одной стороны, – дань уважения и признания труда поколения периода Великой Отечественной войны, а с другой – выполняют воспитательную функцию для молодежи. Эти марки будут передаваться из поколения в поколение. Поэтому сегодня памятный, исторический день», – подчеркнул он.

По мнению спикера парламента, такие мероприятия позволяют объединить многонациональный народ Татарстана.

«Наша задача – не забывать ветеранов, помогать им. Они носители истории. Поэтому на церемонию пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, молодежь. Мы будем помнить эти события всю свою жизнь и отдавать дань уважения нашим героям», – отметил он.

Мухаметшин заметил, что сегодня жители всех районов республики поддерживают участников СВО. По его словам, в зону специальной военной операции только от партии «Единая Россия» отправлено 4,3 тыс. тонн грузов. Кроме того, помощь получают жители подшефных Татарстану городов – Лисичанска и Рубежного.

«Сейчас руководство этих городов запросило учебники и школьные портфели к новому учебному году. Мы отправили очередной груз, чтобы обеспечить успешное начало учебного года», – заявил он.

Заместитель главы Казани, депутат Казгордумы Евгения Лодвигова напомнила, что столица Татарстана получила почетное звание «Город трудовой доблести» в 2020 году.

«На сегодня из более чем 1,1 тыс. городов России всего лишь 70 имеют такое почетное звание. Конечно, то, что Казань попала благодаря этому знаменательному событию на почтовые марки, которые останутся нашим будущим поколениям, очень важно», – подчеркнула она.

Директор «Татарстан почтасы» Ильнур Махмутов сообщил, что всего выпущено 16 тыс. экземпляров марок. На них изображена стела «Казань – город трудовой доблести». Номинал каждой почтовой марки – 60 рублей.

«Их можно приобрести в почтовых отделениях. На данный момент в Казань уже поступило около 2,5 тыс. почтовых марок», – уточнил он.

Церемония гашения почтовой марки состоялась в рамках телемоста. На связь с Центральным исполнительным комитетом «Единой России» вышли шесть городов трудовой доблести – Томск, Тюмень, Магнитогорск, Пермь, Пенза и Казань.

Видео: Надежда Гордеева / «Татар-информ»