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Мария Захарова: Все происходящее на Украине контролируется ЦРУ
Все, что происходит на Украине, контролируется Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) и другими американскими спецслужбами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Соответствующий вывод она сделала после слов президента Украины Владимира Зеленского, который заявил в интервью американским журналистам, что у Киева нет секретов от ЦРУ.
«Страна уже давно находится под внешним управлением, а от её суверенитета и независимости не осталось и следа. Теперь Зеленский расправляется с народом Украины. У него такая миссия. Ему так обозначили эту цель. Вполне естественно, что у киевского режима никаких секретов от иностранной спецслужбы и быть не может», – отметила Захарова.
Ранее официальный представитель МИД РФ заявляла о подготовке киевским режимом теракта на Запорожской АЭС. По словам Захаровой, Зеленский специально выбрал данный объект, чтобы держать весь мир в заложниках.
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