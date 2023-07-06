Мария Захарова Фото:t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Все, что происходит на Украине, контролируется Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) и другими американскими спецслужбами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующий вывод она сделала после слов президента Украины Владимира Зеленского, который заявил в интервью американским журналистам, что у Киева нет секретов от ЦРУ.

«Страна уже давно находится под внешним управлением, а от её суверенитета и независимости не осталось и следа. Теперь Зеленский расправляется с народом Украины. У него такая миссия. Ему так обозначили эту цель. Вполне естественно, что у киевского режима никаких секретов от иностранной спецслужбы и быть не может», – отметила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявляла о подготовке киевским режимом теракта на Запорожской АЭС. По словам Захаровой, Зеленский специально выбрал данный объект, чтобы держать весь мир в заложниках.