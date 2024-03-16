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Мария Захарова проголосовала на выборах Президента России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова проголосовала на выборах Президента. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
«Проголосовала», – написала она и вместе с тем опубликовала фотографию шапки бюллетеня.
Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
По состоянию на 09:00 по московскому времени общая явка по России составила 36,55%, на 11.00 – 37,17%.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в первый день свой голос на выборах отдали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и другие известные татарстанцы.
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