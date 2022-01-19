Мария Полякова: «Наша форма на Олимпиаде в Токио была очень похожа на флаг России»

Чемпионка Европы и участница Олимпийских игр в Токио Мария Полякова, представляющая казанский клуб «Синтез», в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» поделилась мыслями о выступлении российских спортсменов на Олимпиадах без флага и гимна.

«Конечно, обидно, что нельзя представить свой флаг. Но все же мы выступали в Токио под флагом ROC (Олимпийский комитет России), и, честно сказать, формы с триколорами у нас были очень похожими на флаг России. Выглядело все достаточно близко. Но когда выступаешь без самого флага, это немного обидно», - заявил Полякова.

Также она поделилась опытом участия в Олимпийских играх в Токио, которые стали первой Олимпиадой с активными антикоронавирусными ограничениями. «Самое главное – избегать контактов с другими людьми и носить маски. У нас каждый день брали ПЦР-тесты, ежедневный страх. Не дай бог будет положительный, каждый день это был волнительный момент. Так что старалась постоянно оставаться в своем кругу. Самое главное – придерживаться тех мер, о которых вам говорят», - сказала спортсменка.

По ее словам, тесты на коронавирус и медицинские маски не доставляли большого дискомфорта на Олимпиаде в Токио. Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20-е февраля.