«Каждый тест на ковид – волнительный момент на Олимпиаде в Токио, ежедневный страх»

Казанская прыгунья в воду Мария Полякова, представляющая клуб «Синтез», все антиковидные ограничения проходила в 2020 году на летней Олимпиаде в Токио. В интервью ИА «Татар-информ» она дала совет «зимним» коллегам, которые только готовятся столкнуться с этой проблемой в Китае.

Казанская прыгунья в воду Мария Полякова, представляющая клуб «Синтез», все антиковидные ограничения проходила в 2020 году на летней Олимпиаде в Токио

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

Полякова рассказала о своих планах на новый олимпийский цикл, вспомнила свое выступление на Играх в Токио, поделилась эмоциями по поводу отсутствия флага и гимна России на Олимпиаде. Олимпиада в Пекине стартует уже 4 февраля, и представители зимних видов спорта проходят последнюю подготовку, включая многочисленные антиковидные мероприятия. Рассмотрение опыта летней Олимпиады в Токио в этом плане особенно ценно.

«Дискомфорта от масок на Олимпийских играх в Токио не испытывала»

– Сейчас вы находитесь на сборах. Какие цели ставите на них и какие ближайшие соревнования вас ждут?

– Главная цель сборов – отработать прыжки и подготовиться к соревнованиям, которые пройдут в конце февраля. Это Кубок России в Саратове. По поводу международных соревнований пока точно не известно, но планируем подготовку к чемпионату мира в мае.

– Ваши коллеги по зимним видам спорта вот-вот отправятся в Пекин. Какие эмоции у вас по этому поводу – светлая зависть или же, наоборот, уже устали от Олимпиад?

– Была наша очередь, теперь их. Они долго тренировались и ждали этого, так что очень надеюсь, что у наших спортсменов все получится.

– Также говорят, что Олимпиаду могут отменить из-за коронавируса. Вы что-то слышали об этом?

– Сейчас в мире такая ситуация, что ничего не известно заранее. Нам тоже в прошлом году много раз говорили – то будет Олимпиада, то не будет. Спортсменам же остается только тренироваться и не думать, что вот если вдруг соревнования отменят, то и готовиться к ним не нужно.

«Самое главное – избегать контактов с другими людьми и носить маски» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

– Им еще предстоит познать опыт ковидных Игр со всеми ограничениями. А у вас уже подобный опыт по Токио есть. Что бы вы посоветовали коллегам по сборной?

– Самое главное – избегать контактов с другими людьми и носить маски. У нас каждый день брали ПЦР-тесты, ежедневный страх. Не дай бог будет положительный, каждый день это был волнительный момент. Так что старалась постоянно оставаться в своем кругу. Самое главное – придерживаться тех мер, о которых вам говорят.

– А что больше всего раздражало вас в Токио в плане ковидных ограничений?

– Не скажу, что было что-то такое из ряда вон выходящее. Подобные меры сейчас присутствуют везде: тесты, маски… Не скажу, что что-то доставляло большой дискомфорт.

«Формы с триколорами в Токио у нас были похожими на флаг России, выглядело все достаточно близко»

– Помимо ковида, в Пекине российские спортсмены выступают под чужим флагом и гимном. Как относились к этому в Токио?

– Конечно, обидно, что нельзя представить свой флаг. Но все же мы выступали под флагом ROC (Олимпийский комитет России), и, честно сказать, формы с триколорами у нас были очень похожими на флаг, выглядело все достаточно близко. Но когда выступаешь без самого флага, это немного обидно.

– Десятое место на Олимпиаде – тот результат, на который вы лично ориентировались, или же хотелось большего?

– Главная задача, которая стояла передо мной, – это попадание в финал. Да, десятое место, конечно, не предел, и я понимаю, что могла лучше, но после всего, что было пройдено летом, я вполне довольна результатом. Понимаю, что можно было лучше, и это дает мотивацию для дальнейшей работы.

«Сравнивать спортсменов уровня Европы и мира – это небо и земля»

– Хотелось бы понять, у вас было золото на ЧЕ в Глазго. Неужели за пределами Европы еще девять прыгунов сильнее, чем европейские, либо вы все-таки недоработали в Токио?

– На самом деле, у нас Европа и мир сильно отличаются, потому что на мировом уровне добавляется много спортсменов, которые очень сильны. В Европе не так много сильных прыгунов в воду. Разве что итальянцы и британцы наши основные конкуренты. А на чемпионате мира добавляются почти все азиатские страны. Мексика, Австралия и Китай особняком, конечно. Поэтому сравнивать уровни Европы и мира не стоит – это небо и земля.

– Какие цели ставите перед собой на новый олимпийский цикл и что с вас требуют тренеры?

– Конечно же, хочется отобраться на чемпионат мира и чемпионат Европы, отбор на них будет как раз на Кубке России и на чемпионате России. Ну и хочется также показать себя, войти в свою лучшую форму и выступать стабильно. По местам не люблю загадывать, просто я ставлю перед собой цель показать свой максимум.

– Кто сейчас ваши основные конкурентки по России? Возможно, появились новые лица или молодежь, которая поджимает?

– Лица все те же, у нас ничего особо не поменялось. Конечно, всегда есть с кем конкурировать. Не могу сказать, кто мой основной конкурент по России, не хочу называть имена.

«Золотая медаль чемпионата Европы пока первая и единственная для меня»

– У вас уже достаточно много наград, медалей, то же золото Европы. А какая победа для вас все-таки самая памятная и эмоциональная из всех?

– Понятно, что золотая медаль чемпионата Европы пока первая и единственная для меня на данный момент. Это было очень круто, я получила много эмоций, и хотелось бы это пережить еще раз. Но вообще есть даже не медаль, а отдельное памятное выступление. Например, в 2017 году в Будапеште. Это было мое первое выступление на трехметровом трамплине на чемпионате мира. Помню, как я тогда сильно волновалась и чувствовала большое давление. Тогда я вышла в финал и заняла там, кажется, 9-е место. Вот это выступление мне запомнилось больше всего. По сей день помню те эмоции, которые пережила в тот день.

– Расскажите, как вы попали в спорт. Кто вас в него привел?

– Кто может привести в спорт, кроме родителей, в детском возрасте? Тогда мне было всего 5 лет, и я ничего не понимала. На прыжки в воду у меня ходил мой старший брат. Я часто смотрела, как они тренируются, прыгают на батутах, кувыркаются на матах, и мне это все казалось таким классным и веселым, что хотелось быстрее попробовать и самой. Мама хотела меня отдать уже в 4 года, но тренеры сказали, что еще рано, слишком маленькая. Затем не хотели брать уже в 5 лет, но мама настояла, чтобы меня все-таки посмотрели. В итоге сказали – все здорово, пускай приходит. С тех пор тренируюсь.

– Дети растут, появляются новые интересы. Были ли у вас моменты, когда хотелось бросить спорт в подростковом возрасте?

– Бывало, что что-то не получалось, но это больше эмоции. В глубине души я понимала, что спорт не брошу. Серьезных мыслей о том, чтобы уходить из спорта, в подростковом возрасте не было.

– А личным отношениям или свиданиям спорт не мешал?

– Честно говоря, тогда мне было не до свиданий.

– У вас уже есть семья. Расскажете о ней?

– Я вышла замуж сразу после Олимпиады в августе 2021 года. Мой муж – ватерполист сербского клуба, познакомились мы совершенно случайно через общих друзей.

– А как вы сейчас с ним живете? Отношения на расстоянии?

– На этот сезон пока что да, дальше будем думать.

«Смотрю на фигурное катание как аналитик, а не болельщик»

– В Казани следите за игровыми видами спорта? Может, являетесь болельщиком «Рубина» или «Ак Барса»?

– Иногда хожу с друзьями на баскетбол или же на хоккей. Но не так, чтобы яростно болеть, а просто сходить отдохнуть.

– Какими еще видами спорта интересуетесь помимо прыжков в воду?

– Моя мама очень следит за фигурным катанием и всегда держит меня в курсе дел. Так что я и сама активно слежу за женским фигурным катанием, ну и также очень нравится спортивная гимнастика.

– Как считаете, знамя татарской принцессы Загитовой сможет подхватить Валиева или кто-то из других россиянок сможет подвинуть Камилу на Олимпиаде в Пекине?

– У нас очень много сильных российских спортсменок, так что на Олимпиаде уже будет больше дело удачи. Кто сможет справиться со своими нервами лучше, тот и выиграет. Я стараюсь смотреть на это больше не как болельщик, а как аналитик, если можно так сказать. Просто сама спортсмен и знаю, каково это. И ставить ни на кого не люблю, ведь даже самые сильные могут ошибиться. В спорте все очень непредсказуемо, особенно в таких традиционных видах спорта, как прыжки в воду или фигурное катание. Поэтому там нервы и удача играют немаловажную роль.