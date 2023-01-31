Мария Львова-Белова в Казани предложила поднять статус семей мобилизованных

Поднять статус семей мобилизованных предложила уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом детский омбудсмен заявила на встрече, которая прошла в Казани, с супругами участников специальной военной операции.

«Семьи мобилизованных – это категория людей, которым все стараются оказать помощь. Но у них нет статуса. Вы понимаете, что вы – семья защитников Отечества. Много мужчин, которые сидят дома, а ваши – там…» – сказала Львова-Белова.

Она сообщила, что в ближайшее время у нее запланирована встреча с Президентом России Владимиром Путиным, на которой она намерена обсудить этот вопрос. «Хочется поднять уровень и статус семей. Помогать обязательно нужно, но нам надо этот статус поднимать, потому что вы те, кто отдали стране самое дорогое, что у вас есть», – подчеркнула детский омбудсмен.

По ее словам, она часто бывает на новых территориях России и в основном общается с военнослужащими. «Для меня было важно встретиться по другую сторону – с женщинами, которые ждут мужей, воспитывают детей. Мне, как уполномоченному, который должен защищать права детей, очень важно, с чем сталкиваетесь вы, какая помощь нужна», – отметила Львова-Белова.

По ее мнению, также необходимо организовать психологическую помощь в школе детям участников СВО.

Российский Красный Крест может стать основой психологической помощи в нашей стране, добавила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Есть одна из практик, которая очень позитивная, – это участие в процессах, связанных с семьями военнослужащих, Российского Красного креста. Для нас эта помощь нужна в разных вопросах. Психологи, специалисты Российского Красного креста имеют большой опыт работы в кризисной ситуации. Для нас это хорошее подспорье», – заметила вице-премьер.

Заместитель министра по делам молодежи Татарстана Алла Кондратьева рассказала детскому омбудсмену, что в республике работают единые горячие линии по поддержке семей мобилизованных и участников СВО. На данный момент по всем линиям обработано 46 тыс. обращений. В большинстве случае вопросы касаются полагающихся выплат, содействию в оплате услуг ЖКХ, кредитных каникул, уточнила представитель Минмолодежи.

«У нас более 6 тыс. волонтеров. Они помогают осуществлять сбор гуманитарной помощи, кто-то шьет обмундирование, есть волонтер-психолог», – проинформировала Кондратьева.

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Львова-Белова сегодня посетила Татарстан с рабочим визитом. Она побывала в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Апрель» в Казани и Дербышкинском доме-интернате, а также провела ряд встреч и совещаний. В Доме Правительства РТ у нее состоялась встреча с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.