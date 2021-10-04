Мария Голованова: Думаю, моя естественность привела к победе

Призер конкурса «Учитель года России 2021» Мария Голованова призналась, что чувствует большую гордость от осознания, что является одним из лучших учителей в стране. Преподаватель английского языка в гимназии № 122 города Казани Мария Голованова после первого этапа конкурса стала лауреатом, а по итогам испытаний «Мастер-класс» и «Классный час» вошла в пятерку призеров всероссийского конкурса.

«Думаю, моя естественность, стремление остаться собой привели к победе. Какая я в повседневной жизни на уроке, такая же на конкурсе», — рассказала Мария корреспонденту ИА «Татар-информ» после церемонии награждения призеров.

«Урок и классный час для учителя обычное, привычное дело, а мастер-класс — это систематизация опыта работы. Правда, с учетом того, что мастер-класс приходится показывать перед всеми, для учителей это, наверное, немного сложнее. В Ростове дети очень открытые, активные, поэтому проведение урока было очень комфортным», — рассказала Мария Голованова.

По ее словам, во время испытаний она ощущала постоянную поддержку своих учеников из Казани, а также своей семьи.

«Ждут родители, муж, дети. Когда вчера завершились испытания, и я поняла, что и так добилась хорошего результата, я успокоилась. Даже оказаться среди 15 лучших учителей в нашей профессии большое достижение», — сказала Мария.

Победитель конкурса «Учитель года России 2021» определится по итогам пресс-конференции в Москве. По словам Марии Головановой, 12 октября она вернется в Казань, а 13-14 октября уже выйдет на работу, и в первый же день на работу понесет подаренную ей как призеру хрустальную статуэтку пеликана.