Мариупольцам в Челнах предложили 200 вакансий с зарплатами до 100 тыс. рублей

Сегодня в Набережных Челнах состоялась ярмарка вакансий для вынужденных переселенцев из Мариуполя. Мероприятие прошло в санатории «Жемчужина» и гостинице «КАМАЗ», где проживают граждане, вынужденно покинувших территорию Украины. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Участие в ярмарке приняли именно те предприятия, которые предлагали рабочие места, соответствующие навыкам перемещенных лиц, которые были названы ими самими.

Рабочие места предложили Литейный завод ПАО «КАМАЗ», ГК «Кориб», «Технотрон Метиз», «Домкор Индустрия», «Челны-Хлеб», «Булгарпиво», «Начало», ИП Лоханина и другие.

Граждане могли выбрать 200 вакансий, в том числе инженера-технолога, юрисконсульта, специалиста по маркетингу, кондитера, официанта, слесаря-ремонтника, продавца, пекаря, водителя автомобиля, автоэлектрика, механика, разнорабочего, работника склада с заработной платой до 100 тыс. рублей. Некоторые работодатели предложили компенсацию за питание и жилье.

Ярмарку вакансий посетили 58 человек. 45 соискателей заполнили анкеты и выразили готовность трудоустроиться.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Челнов собрали для переселенцев из Мариуполя более 2 млн рублей.