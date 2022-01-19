Марио Хезонья — первый в истории участник двух конкурсов в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Баскетболист казанского УНИКСа Марио Хезонья примет участие в конкурсе данков и трехочковых в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

По информации пресс-службы Единой лиги ВТБ, это первый случай в истории проведения Матчей звезд.

«Марио Хезонья — один из самых ярких игроков Европы и лидер УНИКСа, команды, занимающей первое место в Лиге ВТБ. Мы очень рады, что Марио хочет проявить себя не только на Матче звезд, но и в обоих конкурсах, которые пройдут в рамках нашего мероприятия — слэм-данк контесте и трехочковым бросках. Уверена, всех болельщиков ждет настоящее шоу от Супер Марио!» — заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

Матч звёзд состоится в Москве на «ВТБ Арене» 20 февраля. Ранее сообщалось, что шесть игроков казанского коллектива стали кандидатами на участие в Матче звезд 2022 года.