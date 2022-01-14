Шесть игроков УНИКСа стали кандидатами на участие в «Матче звезд» лиги ВТБ

В расширенный состав участников «Матча звезд» Лиги ВТБ вошли шесть игроков УНИКСа. Тех, кто может войти в состав команд «Звезды России» и «Звезды мира», определили баскетбольные болельщики в соцсетях.

Так, в расширенную версию первой команды были включены форварды Дмитрий Узинский, Андрей Воронцевич и защитник Артем Комолов. В списке кандидатов в команду «Звезды мира» значатся хорватский форвард Марио Хезонья, американцы Джон Браун и Айзея Кэнаан.

Окончательный состав «Матча звезд» будет определен 24 января по итогам голосования спортивных журналистов.

В предварительном списке есть и шестерка недавних игроков УНИКСа: Евгений Колесников («Автодор», Саратов), Владислав Трушкин («Енисей», Красноярск), Эрик Макколлум «Локомотив-Кубань», Краснодар), Евгений Воронов и Артем Параховский (оба — «Парма», Пермь).

Шоу пройдет 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

А 16 января в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС примет на своей площадке «Нижний Новгород». С 8 победами при 2 поражениях казанцы идут на втором месте после столичного ЦСКА.