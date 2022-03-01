Маринин: «История с допингом Валиевой навсегда останется рычагом давления на Тутберидзе»

Олимпийский чемпион Турина – 2006 по фигурному катанию Максим Маринин прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг команды Этери Тутберидзе после допингового скандала с участием Камилы Валиевой.

По словам российского экс-фигуриста, пекинская история навсегда останется рычагом давления на команду Тутберидзе.

«Монополия и популярность Этери многих не устраивает и в России, и в мире. Все хотят добиваться результатов, но, когда ты понимаешь, что шансов бороться с таким сильным конкурентом нет, начинается какая-то возня. Вся эта ситуация навсегда останется рычагом давления на команду Тутберидзе», – цитирует Маринина Матч ТВ.

Также золотой медалист Олимпиады в Турине высказался в поддержку Камилы Валиевой.

«Камила должна быть морально готова к тому, что после любой победы она услышит в первую очередь не поздравления, а вопрос о давно минувших днях. Ей всё время будут об этом скандале напоминать, и к этому ей нужно быть готовой», – заявил Маринин.

Напомним, ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о развязке Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании.