Марина Патяшина завершила вакцинацию от коронавируса

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина полностью вакцинировалась от новой коронавирусной инфекции.

«Первую дозу я перенесла очень хорошо. Даже боли в области вакцинации у меня не было, без температуры, слабости. Никаких побочных явлений не было. Я очень надеюсь, что вторая вакцинация пройдет легко», — сказала она.

Первый компонент отечественной вакцины главе республиканского ведомства ввели в казанской поликлинике №7. Второй дозой Патяшина привилась в здании «Татмедиа».

Главный санитарный врач РТ заметила, что все ее родственники (муж и родители) уже привились. Пожилые отец и мать руководителя татарстанского Роспотребнадзора прошли вакцинацию еще в феврале.

Марина Патяшина напомнила, что вакцинация — это единственный способ защитить себя и своих близких от болезни.