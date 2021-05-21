Главный санитарный врач Татарстана привилась от коронавируса

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина вакцинировалась от коронавируса Covid-19.

«Я к прививкам отношусь всегда очень позитивно. Все мои близкие — и муж, и родители — давно сделали прививку. Поэтому сегодня наконец-то пришел тот час, когда врачи разрешили и мне сделать прививку», — сказала она.

Первый компонент отечественной вакцины главе республиканского ведомства ввели в казанской поликлинике №7.

Марина Патяшина заметила, что после инъекции чувствует себя прекрасно.