Балет, спорт и творчество: как в Йошкар-Оле из обычной школы сделали уникальную

Из стандартного образовательного учреждения на окраине Йошкар-Олы создали школу, которая давно и устойчиво входит в списки лучших в стране

«Теория битых окон работала даже в кабинете директора»

Обычная среднеобразовательная школа №18 открылась в 1961 году в промышленном районе Йошкар-Олы. Она расположилась на улице Машиностроителей, что проходит вдоль цехов Марийского машиностроительного завода. Эти места и сейчас удалены от центра города, а тогда представляли собой совсем глухую окраину. И контингент учащихся в школе был, мягко говоря, сложным. В лихие 90-е в районе заправляли бандитские группировки. Люди стремились отсюда вырваться, сбежать подальше…

Сейчас здесь осталась типовая жилая застройка – двухэтажки с зияющими оконными блоками, которые постепенно расселяют. Место, конечно, резко контрастирует со знаменитой Набережной Брюгге в центре, словно срисованной с туристических каталогов.

Тем удивительнее, что именно здесь из стандартного образовательного учреждения, коих на окраинах городов и весей России десятки тысяч, создали школу, которая давно и устойчиво входит в списки лучших в стране. Ее ученики показывают высокие результаты при поступлении в престижные вузы страны. Сюда стремятся устроить своих детей родители, проживающие и в более престижных районах столицы Республики Марий Эл.

У этого успеха как минимум три составляющие. Во-первых, роль личности в истории: в 1983-м спасать безнадежно отсталую и проблемную школу №18 отправили Григория Пейсаховича. Выпускника Марийского госуниверситета, к тому времени работавшего учителем географии и истории, а также заместителем директора в другой школе.

«Мой первый рабочий день здесь выпал на 8 августа. Это был тихий ужас. Я вернулся тогда домой и подумал: “Нет, я туда больше не пойду”.. Окраина города, уровень ниже среднего, тут ходила шпана и всем головы отрывала. Теория битых окон работала в полном объеме, включая кабинет директора. Тем более он тогда располагался на первом этаже, грех было не запустить чем-нибудь в окно. Надо было что-то со школой делать», – вспоминает в беседе с «Татар-информом» ныне почетный гражданин Йошкар-Олы.

Но что? Как сегодня указано на сайте школы, к этому времени «в ней существовал стабильный педагогический коллектив с высоким методическим потенциалом». Однако, как это часто бывает, потенциалом воспользоваться никак не получалось.

«У модели советской школы были и плюсы, и минусы. Главным минусом была унификация. Это удобно для управления, но для живой материи это клетка. Мне было понятно, что школа должна быть разной – многогранной, чтобы каждый ребенок мог найти ту грань, которая созвучна с его душой и способностями. Мы начали искать, как эту многогранность можно организовать в той реальности 1980-х», – рассказывает Пейсахович.

В 1983 году спасать безнадежно отсталую и проблемную школу №18 отправили Григория Пейсаховича

«Я тогда подумал, что вижу сон»

Системообразующую основу быстро найти не получилось. Лишь в 1986-м Пейсахович, побывав на коммунарском сборе школы №825 в Москве, познакомился с методикой «коллективной творческой деятельности», восходящей еще к наследию великого Антона Макаренко. Концептуально систему разработал в 1960-х Игорь Иванов, с тех пор ее описывают как «педагогику сотрудничества» или «коллективное творческое воспитание». Пейсахович познакомился с выдающимся практическим результатом системы, которого достиг в столице его старший коллега, народный учитель СССР Владимир Караковский.

«Я тогда подумал, что вижу сон, – такого просто не бывает. Мы в своей школе тоже искали идею формирования воспитательной системы. И таковой стала коллективная творческая деятельность. Она помогла сформировать тот коллектив единомышленников, который существует до сих пор. Эту систему мы потом очистили от идеологических перегрузок, оставили только самое ценное», – вспоминает Пейсахович. Это было во-вторых.

В-третьих, ставка на теорию привела к тому, что школу решено было переформатировать в комплекс учебных и культурно-социальных подразделений и структур. Долгое время она даже носила название «экспериментальной», настолько это все было впервые и вновь, особенно для Йошкар-Олы.

Глобально задача выглядела вроде бы просто – объединить под одной крышей, на базе общей программы развития и с помощью единого коллектива интересные для ребенка виды деятельности: не только традиционное образование, но и труд, спорт, искусство и творчество. Для этого в число педагогов – сейчас более 200 человек – влились музыканты, художники, хореографы, вокалисты, фольклористы, спортсмены…

За счет такого разнообразия, подчеркивает Пейсахович, в школе удалось создать возможности для самореализации всех детей. Практически 100% из более чем 1,2 тыс. учеников сейчас могут заниматься спортом, хореографией, музыкой, изобразительным искусством, а также получать предпрофессиональные навыки. «Каждый находит интересное для себя дело. И все – от ученика до директора – считают его очень важным», – подчеркивает директор.

В одной из своих статей он писал об этом более научным языком: «Разнообразие и многоуровневость видов деятельности в Лицее – не самоцель, а необходимое условие развития личности как личности самоопределяющейся, активно ищущей свое призвание, способной самостоятельно определять перспективу своего развития. Очевидно, что чем более разнообразен будет спектр видов и форм деятельности детей, чем более широкими и разнообразными будут его связи и социальные роли, тем более успешным будет процесс формирования социальной адаптивности личности. При этом каждый вид деятельности имеет определенный воспитательный потенциал в решении вопросов социального развития ребенка».

«У нас интерес учеников к любому виду деятельности становится значимым для всех участников педагогического процесса»

Не просто «пристроены», а «встроены» в учебный процесс

От школы №18, с 2009 года ставшей «Лицеем Бауманским», сегодня остался лишь один, самый старый учебный корпус, как раз выходящий на ту самую улицу Машиностроителей. Все остальное было пристроено в 1990-е и начале 2000-х. Все учреждения объединены и находятся, по сути, в едином здании, общая площадь которого составляет почти 20 тыс. кв. метров.

Главная составляющая – конечно, сама школа. Эта обязательная часть структурно состоит из школы раннего развития (по факту, подготовительных классов для дошколят), начальной, а также общеобразовательной школ. В последней углубленно изучаются предметы химико-биологического, физико-математического и экономического профилей.

В 10-11 классах учеников распределяют по трем направлениям: инженерно-технологическому, социально-экономическому и естественно-научному. Там занятия, например, ведут преподаватели Йошкар-Олинского медицинского колледжа (по предметам «Основы сестринского дела», «Латинский язык» и «Медицинская психология»), а также медицинского факультета Марийского госуниверситета.

Кстати, филиалом Республиканской детской больницы, функционирующей на территории лицея, является и лечебно-восстановительный центр, за организацию которого Пейсахович, к тому времени заслуженный учитель России и «Отличник просвещения», получил еще и знак «Отличника здравоохранения». Здесь работают 10 врачей различных специальностей, которые в числе прочего осуществляют диагностику и медицинское сопровождение детей, имеющих проблемы со здоровьем, а также всех учеников школы!

При этом остальные подразделения не просто «пристроены» к лицею в виде факультативных, а «встроены» в учебный процесс. Например, спортивная школа – это полноценная ДЮСШ, с бассейном и стадионом. Но, в зависимости от состояния здоровья, интересов и возможностей, каждый ученик лицея выбирает в ней для себя собственный маршрут, объем и вид занятий физической культурой. Доступны как базовые, так и специальные программы, обеспечивающие и общее оздоровление, и спортивные результаты по игровым видам, плаванию, легкой атлетике, регби, борьбе и даже туризму.

«Мы движемся от слова “культура”, а только потом уже – “физическая”. Ведь важно не то, на сколько метров ребенок может прыгнуть или сколько раз подтянуться, а его желание этим заниматься. И стремление достигать на этом пути прогресса, которого он способен достигнуть. У нас оценивается именно это, а не спортивные результаты. Во всяком случае, если мы говорим о всех учениках, а не только о спортсменах, у которых свои критерии и цели», – рассказывает Пейсахович.

В лечебно-восстановительном центре работают 10 врачей, которые осуществляют диагностику и медицинское сопровождение детей, имеющих проблемы со здоровьем

«Есть одни гады, которые всю жизнь вам будут кровь портить»

«Встроен» в лицей и производственный комплекс, уроки труда на базе которого нацелены на получение практических навыков, необходимых в жизни. Но, пожалуй, самая необычная составляющая лицея – это Школа искусств «Лира», зарегистрированная как Центр дополнительного образования. Ее учредителем является, кстати, Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл (РМЭ).

На 11 отделениях – фортепианном, оркестровом, фольклорном, эстрадном, народных инструментов, театральном и других – обучается 850 учеников, в обязательном порядке – все 1-7 классы лицея (по программам общеэстетического или дополнительного образования).

Уникальное отделение – хореографическое. Де-факто, но не де-юре это полноценное балетное училище, организованное в 1999 году при поддержке заслуженного артиста России Константина Иванова – тогда премьера Большого театра, а ныне министра культуры РМЭ и худрука Марийского театра оперы и балеты имени Эрика Сапаева.

Образовательная программа у танцовщиков имеет свои особенности, она выходит за рамки обычной школы, так как длится почти восемь лет. Почти уже четверть века с 5 по 9 класс будущие танцовщики учатся в «Лицее Бауманском», где для них организованы балетные классы. А потом еще три года – в Марийском колледже культуры и искусств имени И. С. Палантая, который и выдает им корочки артистов балета (то есть диплом о среднем профессиональном образовании). Но продолжают они заниматься в классах того же лицея.

Столь необычный формат хореографического образования был реализован в Йошкар-Оле, чтобы не терять времени на всевозможные согласования, которые неизбежно потребовалось бы при открытии традиционного училища, пояснил директор лицея.

«Мы решили открыть хореографическое направление в мае, а уже в сентябре дети стояли у станка!» – вспоминает необыкновенную скорость тех событий Иванов.

«Помню, мы поехали за советом в Казань, где тогда уже работало училище. Нас там очень хорошо приняли, все показали, но директор сказал одно: “Ребята, у вас все получится, но есть одни гады, которые всю жизнь вам будут кровь портить”. Я тогда спросил – это кто же? Ответ был – это общеобразовательная школа. Коллега просто не знал, что я директор как раз такой школы», – говорит с улыбкой Пейсахович. И подчеркивает: «В итоге у нас все получилось даже лучше, так как мы сделали всё, чтобы не быть этими гадами. А наоборот, стать партнерами, помощниками, не менее заинтересованными в результате, потому что это наш общий труд».

Как правило, общеобразовательную часть «встраивают» в хореографическое училище, причем в весьма урезанном виде, так как будущим артистам балета, понятное дело, большую часть времени нужно проводить у станка, а не за партой.

«Мы сделали по-другому, и, считаю, мы сделали правильно. Мы не стали в чистом виде переносить адаптированную программу, которая общеобразовательную подготовку в хореографических училищах делает, мягко говоря, неполной. Там все сокращено, все подрезано. Мы же принимаем детей в специализированный 5 класс, но как учеников на полноценную программу. Если дети по каким-то причинам к 6-7 классу вдруг выпадают из хореографического сектора, то куда им идти? В общеобразовательную школу, это понятно. Но если у них не было пару лет полноценной подготовки, как в обычных училищах, это будет катастрофа, потому что учебный план имеет свои особенности... У нас же в этом плане полный порядок», – отмечает директор лицея.

Хотя, признает Пейсахович, на хореографическом отделении все равно пришлось создавать режим наибольшего благоприятствования: «У них отдельное расписание, возможности релаксации, перерывы, серьезная медицина». Впрочем, такие же уникальные учебные траектории в «Лицее Бауманском» разрабатывают и для спортсменов, и для других профильных классов. Так что проблемой здесь это не считают. К тому же будущих артистов балета в школе искусств суммарно порядка 60 человек. То есть это очень малая часть всего лицея. Но часть очень важная.

«Мы набираем школу не каждый год, а раз в три года. Мы можем себе это позволить, потому что нам не надо в Марий Эл из каждого второго школьника артиста балета делать. Нам нужно, чтобы ребята потом оставались в республике. И они остаются! Никто не уезжает, потому что влюбляются в театр, в профессию, они видят, что они тут нужны, да и у многих здесь родственники, родители», – замечает Константин Иванов. По его словам, труппа театра открыта, в ней есть и иностранцы. «Но все-таки основа – это своя школа, и именно это помогло росту марийского балета. И это все видит и ценит наш зритель», – добавляет он.

Отделение артистов балета обеспечивает кадрами еще и соседние Чебоксары – там тоже работает театр оперы и балета.

Почти уже четверть века с 5 по 9 класс будущие танцовщики учатся в «Лицее Бауманском», где для них организованы балетные классы

«Школа искусств помогает в эстетизации среды»

Концентрация под одной крышей столь разных с виду направлений подготовки, как показал опыт, обернулась их взаимообогащением. Зачастую в обычной школе в классе могут и не знать, что одноклассник является талантливым музыкантом или художником. А учителя негативно относятся к многочисленным пропускам занятий, которые допускают юные спортсмены или артисты. Но в «Лицее Бауманском» на все это смотрят под другим углом зрения.

«У нас интерес учеников к любому виду деятельности становится значимым для всех участников педагогического процесса. Самые шумные первоклассники затихают и прислушиваются, проходя мимо классов школы искусств, угадывая, какая звучит музыка. С победителем спортивных соревнований – пятиклассником – считает за честь поздороваться выпускник. Бегущие в пачках и пуантах на репетицию по коридору школы юные балерины-ученицы становятся законодательницами мод на прически. На концертах коллективов школы искусств даже больший аншлаг, чем на дискотеках. Педагогический смысл этих “показателей” жизни школы очевиден», – отмечает Пейсахович.

«Школа искусств создает особую атмосферу, помогает в эстетизации среды, причем не декларируемой, не за счет уроков. Есть такое понятие, ненаучное, но оно есть, — уклад школьной жизни. Как семейный уклад. Школа – как большой дом, как семья. Есть вещи, которые тут приняты, которые не делать просто неприлично. Этот уклад тоже не статичное явление. Он поддерживается, передается из уст в уста, из рук в руки. Когда появились музыкальные и хореографические классы, они значительно обогатили эту среду, причем не навязчиво, не специально, а по факту», – добавляет директор.

Аналогичное взаимообогащение принесло и соседство со спортсменами. А Центр дистанционного обучения для детей с ограниченными возможностями, также «встроенный» в лицей, обогатил среду иначе – дети постигают тончайшее искусство толерантного отношения к другим. «Я помню, ребенок-инвалид пытался подняться по лестнице, а сзади шли два старшеклассника. Они, не спрашивая и не прерывая разговора, просто взяли пацана под мышки и подняли наверх. Это, как мне кажется, очень ценный навык сожительства в обществе», – рассказывает Пейсахович.

Спортивная школа – это полноценная ДЮСШ, с бассейном и стадионом

«С детьми надо разговаривать на их языке»

Интересно, что выпускники балетного профиля почти в полном составе остаются в Йошкар-Оле: Марийский театр имени Сапаева работает как заказчик кадров, как будущий работодатель. «Это поначалу никто не шел к нам. Иванов, я помню, лично ездил по городам и селам республики, отбирал будущих учеников. Но потом, когда в городе началась активная балетная жизнь, фестивали, приезды звезд, все закрутилось и завертелось. Родители осознали, что их чадо может стать артистом и ездить по гастролям и, еще будучи школьником, фактически жить в будущем, жить в своей профессии», – вспоминает Пейсахович.

Но в целом, по его оценке, лишь порядка 20% выпускников школы остаются в республике. Остальные – уезжают. «Мне не раз приходилось отвечать на вопрос, что якобы лицей работает на экспорт кадров из Марий Эл. Я на этот счет имею очень четкое мнение. Задача школы – дать общее и хорошее фундаментальное образование. Задача вуза – дать хорошее профильное высшее образование. А вот кто куда потом идет – это уже вопросы к реальному сектору экономики. Хотите, чтобы лучшие кадры шли к вам, – работайте над этим. Хотите, чтобы люди после вуза, даже столичного, возвращались, – работайте над этим. Ведь что такое дом? Это социальные связи, друзья, решение массы бытовых вопросов. Если хорошая перспектива будет открыта здесь – люди никуда не уедут», – считает директор лицея.

В атриуме, где разбит зимний сад, не так давно развесили портреты самых известных выпускников школы. Среди них – спортсмены, артисты, врачи. В углу – к своему удивлению – я увидел знакомое лицо, фото резидента Comedy Club Романа Попова. Оказывается, он тоже отсюда. Мне стало интересно, как за 40 лет, которые Григорий Пейсахович бессменно работает директором, менялись его ученики. Ведь за эти десятилетия другой стала не только страна, радикально трансформировались и технологии.

«Вы знаете, есть вещи, которые меняются, а есть те, которые остаются вечными. Ребенок всегда будет открыт к знаниям, к новому, к доброте, к уважительному отношению. Ребенок сразу почувствует — фальшиво педагог с ним разговаривает или нет. Ребенок всегда будет проявлять интерес к тому, кому он сам интересен», – ответил Пейсахович. Но есть вещи, которые сегодня стали более выпуклыми, добавляет директор: «Например, мы не знаем современных направлений в музыке, мы упускаем мощное компьютерное погружение наших детей, в котором сложился свой язык, свои термины, свои приоритеты и интересы. Это самое сложное, ведь с детьми надо разговаривать на их языке».

По словам Пейсаховича, выход один – искать этот язык. И на этом пути сам процесс важнее результата. «Вот сейчас мы обсуждаем внешний вид. Понятно, что моден сейчас оверсайз. Меня спрашивают – почему нельзя в нем в школу? Ну как почему? Потому что у нас здесь все-таки школа, и внешний вид всегда должен соответствовать виду деятельности. На самом деле стиль — это всегда вкус. Мы по всем вопросам беседуем, спорим, убеждаем, ищем и находим компромисс», – поделился он.

Этой же задаче подчинена цифровизация. Еще с 2015 года «Лицей Бауманский» стал цифровой школой: у каждого ученика и учителя есть современный планшет, в школе мощные серверы, скоростной Wi-Fi. «Мы не просто декларируем, а глубоко продумываем и прорабатываем эту концепцию. Дети сегодня живут в цифровом мире. Школа не может его игнорировать и давно должна была войти туда. Конечно, самым трудным здесь стало изменить мировоззрение учителей, которые должны не на словах, а на деле принять цифровую среду, увидеть в ней эффективное средство. Это был долгий и сложный путь», – отмечает собеседник.

Но благодаря тому, что лицей начал движение в этом направлении еще в 2009 году, в пандемию здесь легко и безболезненно перешли на дистант. «Благодаря этому школа выросла в глазах учеников, педагоги смогли расширить представления ребят о компьютере – не только как о средстве развлечения, но как о мощнейшем инструменте образования», – добавляет Пейсахович.

«Современный ребенок живет условно в трех измерениях. В школе он один, дома – другой, в социальных сетях – третий. Это объективная реальность. Тут важно понимать, что школа, конечно, занимается воспитанием, но воспитание лишь часть социализации. Большая часть, но не вся социализация. Воспитание может много, но не всё! Ребенок ведь живет не только в школе. Совпасть эти измерения никогда не смогут, потому что в среде подростков он все равно будет другим, рядом с родителями – тоже. А где же он настоящий? Бывает, что мы говорим: “Ах, какая девочка золотая!”, а потом бац — и эта девочка делает нечто, чего от нее ну никак не ожидали. Значит, мы ее не знали настоящей».

Так как же оценить тогда результативность работы школы? «В воспитании результат всегда отсроченный, его не увидеть на следующий день… Но осмыслить все же можно. Чем ближе наш выпускник к общепринятым цивилизационным рамкам, чем ближе он к тому настоящему, которое мы вкладываем в понятие “настоящий человек”, тем лучше мы все сработали. Над этим мы и трудимся, об этом думаем, об этом мечтаем», – подчеркивает директор «Лицея Бауманского».

Фотографии предоставлены: ГАОУ ГМЭ «Лицей Бауманский»

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