Марийский Семык широко отметят 3 июня в селе Пелемеш: в гости ждут Минниханова и Зайцева

Один из значимых и любимых праздников марийцев, «Семык», отметят в этом году на республиканском уровне 3 июня в селе Пелемеш Агрызского района. Так масштабно «Семык» будет проведен в Татарстане в четвертый раз и, как подчеркнул на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов, он традиционно откроет цикл летних национальных праздников, отмечаемых в регионе.

«Семык» отмечают через семь недель после Пасхи: начинают праздновать со среды и заканчивают в день Троицы (в этом году она приходится на 4 июня). Это время поминовения умерших родственников, испрашивания у них благословения на удачу в хозяйственных делах и в быту.

Предполагается, что гостями «Семыка» в этом году станут руководители двух регионов — Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев. К празднику вблизи села Пелемеш уже подготовлена площадка, где высадили газоны с цветами. Там состоится ярмарка, будут оборудованы национальные подворья и две сцены, пройдут мастер классы.

Для посетителей, как рассказала корреспонденту «Татар-информа» и. о. заместителя руководителя по социальным вопросам Агрызского района Гульнас Джаметова, предусмотрена зрительская трибуна на тысячу человек. Входная группа праздника будет оформлена двумя гигантскими шестиугольниками пчелиных сот, поскольку мед и пчелы в культуре марийцев имеют особое значение. Гигантскую пчелу из дерева в 2,5 метра для украшения поляны народных гуляний изготовил специально к празднику житель Агрызского района — ремесленник по дереву Виталий Коробейников.

Здесь же из березовых стволов уже соорудили качели: во-первых, их любят и современные дети, констатируют организаторы праздника, а во-вторых — они тоже один из значимых символов марийцев.

«Праздник „Семык“ у марийцев начался уже сегодня, в среду 31 мая. Сегодня первый день праздника. Марийцы с утра затопили баню, уже ждут предков, приготовили угощения, затопили печь. Марийцы славятся тем, что на сегодняшний день это, наверное, та нация, которая максимально сумела сохранить свою культуру, свою самобытность. Они до сих пор сами шьют свои национальные наряды, до сих пор их носят, они сохранили свой язык — в кругу друзей они разговаривают на марийском. Меня это восхищает», — заметила собеседница агентства.

В Татарстане больше всего марийцев, свыше 3 тыс., живет как раз в Агрызском районе. Именно здесь находится единственная в регионе школа, где учатся на марийском языке. Празднование же «Семыка» на республиканском уровне не привязано к одному населенному пункту. Например, в прошлом году праздник масштабно проходил в селе Кадряково.

По словам представителя Минкультуры РТ, смена площадки позволяет продемонстрировать разнообразие марийских поселений в Татарстане и улучшить их инфраструктуру при подготовке мероприятия. Жителям села, где проходил праздник, по его завершении остается благоустроенная площадка для будущих мероприятий и все постройки: избы, качели, малые архитектурные формы… Так, пелемешенцам останется в этом году после празднования «Семыка» в том числе и гигантская пчела.

«Когда Агрызский район только образовался, праздник „Семык“ проводился именно в поселении Пелемеш, что, кстати, переводится как „Цветочная поляна“. Гости праздника смогут попробовать марийский мед и квас, которые отличаются от обычных, поучаствовать в мастер-классе по приготовлению марийского кваса. В концертную программу заявились более 50 коллективов как из Татарстана, так и из других регионов», — рассказала Гульнас Джаметова.

Официальное открытие праздника намечено на 11.30. Гости, помимо прочего, смогут угоститься праздничной кашей и национальными блюдами марийцев, рассмотреть национальные марийские костюмы конца XVIII — начала XIX веков из районного музея, поучаствовать в мастер-классе ремесленника по дереву Виталия Коробейникова и его подмастерьев.

Из Агрыза до села Пелемеш районная администрация в день праздника обещает организовать трансфер. А уже сегодня и в течение всей недели по хештегу #семык2023 на аккаунтах соорганизаторов мероприятия будут выходить видеоматериалы и архивные фильмы, рассказывающие об истории праздника. По этому же хештегу можно размещать свои фотографии и видеозаписи, находить и смотреть снятое другими гостями события.