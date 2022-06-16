Марийская волынка шувыр пропела об открытии этновыставки о народе мари в «Хазинэ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ, открылась выставка «Народ Белого Бога. Ош Кугу Юмын Калыкше. Заметки о марийской деревне». С нее стартовал цикл этнографических проектов о коренных народах, населяющих территорию современного Татарстана.

Вернисаж начал Марийский народный фольклорный коллектив «Кнавел» под руководством Леонида Искакова. Артисты играли на гармони и народном марийском духовом инструменте — волынке шувыр, исполняли народные танцы и песни, продемонстрировав гостям выставки часть марийского традиционного праздника Семык, посвященного наступлению лета (отмечается накануне Троицы).

Фото: © Салават Камелетдинов

«Спасибо Музею ИЗО РТ, что вы в таком огромном мегаполисе нашли место и время, чтобы удалить нам, марийцам, время. Такие моменты остаются в памяти. В 2000-х годах мы показывали здесь национальную одежду, затем марийскую свадьбу. Сейчас существует всего 14 автономий, где компактно проживают марийцы. Я восточная марийка, выросшая на Урале. И хочу сказать, что взгляды наших традиционных религий совпадают — всё одинаково. Иногда я иду, вижу березу, так захочется обнять ее. Это связь с космосом, с нашими богами. Когда мы делаем добро, а оно возвращается к нам», — заметила руководитель национальной культурной автономии марийцев города Казани Людмила Мусихина.

Экспонаты выставки занимают два зала: это живопись и графика (Василия Тимофеева, Павла Радимова, Михаила Кузнецова-Казанского и Марии Соколовой), фотографии из коллекций ученых-этнографов, народные костюмы и предметы быта марийской деревни. Например, скально — инструмент для наматывания шерсти или шерстяных нитей, деревянная прялка из цельного дерева, деревянные ковши с большими резными ручками и шкатулка, которым не менее ста лет. Выставку составили как предметы из фондов Музея ИЗО РТ, так и экспонаты, на время позаимствованные в школьных музеях Почкучукской школы Кукморского района и Старокуклюкской школы Елабужского района, у Краеведческого музея Кукморского района и в Дюм-Дюмской сельской библиотеке Елабужского района.

Фото: © Салават Камелетдинов

Длинное название выставки «Народ Белого Бога. Ош Кугу Юмын Калыкше. Заметки о марийской деревне» символично: Большой Белый Бог, он же Ош Кугу Юмо, — верховное божество в марийском пантеоне. Религия марийцев основывается на вере в силы природы, которую человек должен почитать и уважать. Выставка приурочена к Году культурного наследия народов России.

«Марийцы – народ, которые сохранили самую древнейшую веру. Мы поклоняемся силе природы — это белый добрый бог, самое главное — мы сохранили священную рощу. С малых лет помню, как родители ходили в священную рощу. Тогда детей туда не пускали, сейчас мы пускаем, потому что детей мало стало — пусть смотрят. Белое в одежде — это наш бог, зеленое — природа. Мы общаемся с богом через природу», — прокомментировал выступление фольклорного коллектива Леонид Искаков.

Фото: © Салават Камелетдинов

Патриархальная атмосфера, подчеркнула директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева, сейчас как никогда необходима сердцу человека. Выставка бы не состоялась, если бы марийцы не сохранили предметы своего исконного быта и не имели желания приехать в Казань, показать их, рассказать о себе.

«Все удивляются, как мы дружно живем — все культуры для нас очень интересны. Я надеюсь, этот проект будет иметь успех — дальше у нас будут представлены мордва, чуваши...» — анонсировала Нургалеева.

Фото: © Салават Камелетдинов

Выставка «Народ Белого Бога. Ош Кугу Юмын Калыкше. Заметки о марийской деревне» будет работать в «Хазинэ» до 17 июля. Следующей в цикле экспозиций о коренных народах Татарстана станет выставка о чувашах.