Марийская волынка шувыр пропела об открытии этновыставки о народе мари в «Хазинэ»
В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ, открылась выставка «Народ Белого Бога. Ош Кугу Юмын Калыкше. Заметки о марийской деревне». С нее стартовал цикл этнографических проектов о коренных народах, населяющих территорию современного Татарстана.
Вернисаж начал Марийский народный фольклорный коллектив «Кнавел» под руководством Леонида Искакова. Артисты играли на гармони и народном марийском духовом инструменте — волынке шувыр, исполняли народные танцы и песни, продемонстрировав гостям выставки часть марийского традиционного праздника Семык, посвященного наступлению лета (отмечается накануне Троицы).
«Спасибо Музею ИЗО РТ, что вы в таком огромном мегаполисе нашли место и время, чтобы удалить нам, марийцам, время. Такие моменты остаются в памяти. В 2000-х годах мы показывали здесь национальную одежду, затем марийскую свадьбу. Сейчас существует всего 14 автономий, где компактно проживают марийцы. Я восточная марийка, выросшая на Урале. И хочу сказать, что взгляды наших традиционных религий совпадают — всё одинаково. Иногда я иду, вижу березу, так захочется обнять ее. Это связь с космосом, с нашими богами. Когда мы делаем добро, а оно возвращается к нам», — заметила руководитель национальной культурной автономии марийцев города Казани Людмила Мусихина.
Экспонаты выставки занимают два зала: это живопись и графика (Василия Тимофеева, Павла Радимова, Михаила Кузнецова-Казанского и Марии Соколовой), фотографии из коллекций ученых-этнографов, народные костюмы и предметы быта марийской деревни. Например, скально — инструмент для наматывания шерсти или шерстяных нитей, деревянная прялка из цельного дерева, деревянные ковши с большими резными ручками и шкатулка, которым не менее ста лет. Выставку составили как предметы из фондов Музея ИЗО РТ, так и экспонаты, на время позаимствованные в школьных музеях Почкучукской школы Кукморского района и Старокуклюкской школы Елабужского района, у Краеведческого музея Кукморского района и в Дюм-Дюмской сельской библиотеке Елабужского района.
Длинное название выставки «Народ Белого Бога. Ош Кугу Юмын Калыкше. Заметки о марийской деревне» символично: Большой Белый Бог, он же Ош Кугу Юмо, — верховное божество в марийском пантеоне. Религия марийцев основывается на вере в силы природы, которую человек должен почитать и уважать. Выставка приурочена к Году культурного наследия народов России.
«Марийцы – народ, которые сохранили самую древнейшую веру. Мы поклоняемся силе природы — это белый добрый бог, самое главное — мы сохранили священную рощу. С малых лет помню, как родители ходили в священную рощу. Тогда детей туда не пускали, сейчас мы пускаем, потому что детей мало стало — пусть смотрят. Белое в одежде — это наш бог, зеленое — природа. Мы общаемся с богом через природу», — прокомментировал выступление фольклорного коллектива Леонид Искаков.
Патриархальная атмосфера, подчеркнула директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева, сейчас как никогда необходима сердцу человека. Выставка бы не состоялась, если бы марийцы не сохранили предметы своего исконного быта и не имели желания приехать в Казань, показать их, рассказать о себе.
«Все удивляются, как мы дружно живем — все культуры для нас очень интересны. Я надеюсь, этот проект будет иметь успех — дальше у нас будут представлены мордва, чуваши...» — анонсировала Нургалеева.
Выставка «Народ Белого Бога. Ош Кугу Юмын Калыкше. Заметки о марийской деревне» будет работать в «Хазинэ» до 17 июля. Следующей в цикле экспозиций о коренных народах Татарстана станет выставка о чувашах.