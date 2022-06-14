«Хазинэ» запускает цикл о соседних народностях: начнут его «Заметки о марийской деревне»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ, завтра, 15 июня, откроется выставка «Народ Белого Бога. Ош Кугу Юмын Калыкше. Заметки о марийской деревне». Она открывает цикл подобных выставок о народах, являющихся соседями татар, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГМИИ РТ.

«Работая над идеей этой выставки, наши сотрудники ездили в Марий Эл. Экспонаты будут предоставлены разными источниками, в том числе краеведческими музеями Кукморского района Татарстана. Выставка займет два зала первого этажа, и увидеть на ней можно будет в том числе редкие артефакты марийского быта, которым около сотни лет. Например, скально — инструмент для наматывания шерсти или шерстяных нитей», — сообщили информагентству в музее.

Посетители также увидят деревянную прялку из цельного дерева, костюмы с ручной вышивкой и в целом сделанные вручную, экспонаты конца XIX — начала XX веков, отражающие быт, уклад жизни сельчан и их отношение к традиционной для марийцев религии — язычеству, фотографии из коллекций ученых-этнографов, а также живопись и графику, запечатлевшие марийскую историю, ландшафт, традиционную культуру и портретные образы жителей марийского села. Отдельного внимания заслуживают живописные работы Василия Тимофеева, Павла Радимова, графика Марии Соколовой и Михаила Кузнецова-Казанского.

Фото предоставлено Музеем ИЗО РТ

Выставка приурочена к Году культурного наследия народов России. А ее длинное название символично: Большой Белый Бог, он же Ош Кугу Юмо, — верховное божество в марийском пантеоне. Религия марийцев основывается на вере в силы природы, которую человек должен почитать и уважать.

Выставка «Народ Белого Бога. Ош Кугу Юмын Калыкше. Заметки о марийской деревне» будет работать в «Хазинэ» до 17 июля. Следующей в цикле экспозиций о соседних народах станет выставка о чувашах.