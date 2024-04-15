Для реставрации дома Ушковой разработали проектную документацию

Для проведения работ по сохранению дома Ушковой уже разработана научно-проектная документация. Все согласовано и получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, а также уполномоченного органа охраны. Об этом пишет РБК Татарстан со ссылкой на пресс-службу Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

При этом разрешительные документы на выполнение работ еще не выдавали. Согласно проекту, в доме Ушковой проведут от внешних до внутренних ремонтно-реставрационных работ, а также подготовят под выставочные пространства, которые будут соединены с коммерческой и жилой функцией.

Сейчас собственник дома Ушковой - государство. Правообладатель объекта - «Национальная библиотека Республики Татарстан».

О сроках реставрации объекта пока ничего не известно.

Напомним, дом Зинаиды Ушковой построили в начале 20 века по проекту архитектора Карла Мюфке. Это был некий свадебный подарок невесте одного из сыновей владельца предприятий «Товарищества химзаводов П.К. Ушкова и К°». Интерьер там оформлен в стиле барокко и рококо.

С 1919 по 2020 годы этот дом был центральным зданием Нацбиблиотеки. Позже, когда библиотека переехала в комплекс НКЦ «Казань», в доме Ушковой стали организовывать экскурсии. Особняк является объектом культурного наследия федерального значения.