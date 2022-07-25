Маргарита Мамун пришла в гимнастику после месяца занятий по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в интервью «Татар-информу» призналась, что пробовала свои силы в фигурном катании.

«Какой вид спорта мне ближе? Фигурное катание. Я им немного занималась в детстве, всего месяц, откуда и пришла в гимнастику», - заявила гимнастка нашему корреспонденту.

Напомним, что Маргарита Мамун работала экспертом «Матч-ТВ» на трансляциях турнира по фигурному катанию с Олимпиады в Пекине.

«Будет ли продолжение? Надеюсь, что да. Но поясню, что фигурное катание я не комментировала, я просто находилась в студии и делилась своим опытом участия в Олимпиаде. А комментировали те, кто и должен был это делать, – наши чемпионы по фигурному катанию, это важно. Мне понравился опыт комментатора. Повторюсь, что надеюсь его продолжить в будущем», - сказала Маргарита Мамун.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с семикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.