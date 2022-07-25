Бенгальская тигрица Маргарита Мамун: «Пеле встал и сказал, что ему приятно познакомиться»
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и победитель семи чемпионатов мира Маргарита Мамун стала специальным гостем казанских «Игр Дружбы». В эксклюзивном интервью спортивной редакции «Татар-информа» она рассказала о роли Ирины Винер в российском споре и посчитала, у кого больше наград – у нее или ее мужа.
«Бенгальская тигрица» с восточным шармом
Специальный гость казанских «Игр Дружбы» Маргарита Мамун не только одна из лучших российских художественных гимнасток, но еще и красавица с восточным шармом. Ее отец был бенгальцем, и у нее двойное гражданство — России и Бангладеш. Интересно, что по юниоркам она даже разок выступила за родину своего отца.
Также она известна эффектным прозвищем от болельщиков – «Бенгальская тигрица». Помимо всего прочего, она завсегдатай показов моды, телекомментатор.
Олимпийское золото Рио-де-Жанейро-2016, семикратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка казанской Универсиады-2013, заслуженный мастер спорта, мама трехлетнего сына – Льва. В эксклюзивном интервью нашей спортивной редакции 26-летняя Маргарита объяснила, почему Казань для нее особенный город.
Наверняка Казань для вас особенный город, пускай родились вы в Москве, объездили весь мир?
Да. Это так. Был, есть и точно будет. Мы здесь познакомились с моим мужем во время летней Универсиады 2013 года, это было 13 июля. Для нас это очень важный и очень значимый город, мы все время вспоминаем те дни. Впервые за 9 лет мы вернулись в Казань вдвоем. Собираемся поехать в Деревню Универсиады, посетить то место, где мы с Сашей познакомились.
А вы не забыли, что здесь вы были признаны «Лучшей спортсменкой Универсиады»?
И это я тоже помню. Здесь я выиграла четыре золотые медали, став абсолютной чемпионкой (то же самое было в Казани же в 2015 году на этапе Кубка мира, — прим. авт.). Но Олимпийские игры перебивают все медали, все воспоминания.
«Что общего у тренера Амины Зариповой, олимпийской чемпионки, фигуристки Алины Загитовой и модельера Алены Ахмадуллиной? Поняла! Они все татарки!»
Можете найти что-то общее у трех ваших хороших знакомых: тренера Амины Зариповой, олимпийской чемпионки, фигуристки Алины Загитовой и модельера Алены Ахмадуллиной?
Общее? Не знаю. Амина родилась в Узбекистане, Алина в Ижевске, Алена в Москве. Поняла! Они все татарки!
Вы уже в семилетнем возрасте садились в шпагат, мужа не научили?
В семь лет я только начала учиться садиться на шпагат. Но мужа не учила. Но подъем у него шикарный. И Саша давал мне множество советов в бассейне, потому что я была вынуждена закончить свою спортивную карьеру из-за проблем со спиной. И в тот момент у меня были достаточно большие проблемы. Так вот, муж меня тренировал в бассейне – просто так плавать не очень интересно, но мне нужно было это делать. Так что Саша был моим самым лучшим тренером, и тренировки пролетали незаметно. Очень быстро.
Шесть лет назад вы сказали в одном из интервью: «Такой системы, которую построила Ирина Винер, нет ни у одной страны». Вы не изменили своего мнения?
Могу сказать, что система – это сама Винер. Все зависит от нее самой. Она держит всю художественную гимнастику в кулаке, и держит очень крепко, жестко.
«Я немного занималась фигурным катанием в детстве, всего месяц, откуда и пришла в гимнастику»
На ваших страничках в соцсетях есть фото из мира футбола, хоккея, фигурного катания, бокса, конного спорта. Какой вид спорта вам ближе? Плавание не в счет.
Фигурное катание. Я им немного занималась в детстве, всего месяц, откуда и пришла в гимнастику.
Три Олимпиады в качестве комментатора гимнастики и фигурного катания за вашим хрупкими плечами. Стоит ждать продолжения?
Надеюсь, что да. Но поясню, что фигурное катание я не комментировала, я просто находилась в студии и делилась своим опытом участия в Олимпиаде. А комментировали те, кто и должен был это делать, – наши чемпионы по фигурному катанию, это важно. Мне понравился опыт комментатора. Повторюсь, что надеюсь его продолжить в будущем.
«Пеле встал и сказал, что ему приятно познакомиться»
С удивлением обнаружил на вашей страничке совместное фото с Пеле в июне 2017 года в Москве. Какая-то память от встречи с великим бразильским футболистом осталась?
На самом деле, к нему была такая большая очередь... Просто со мной была другая гимнастка, Александра Солдатова, а я на тот момент была олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро, ему представили. Пеле со всеми фотографировался сидя, а когда ему представили меня, он встал, очень крепко пожал мне руку, сказал, что ему приятно познакомиться.
Вашего мужа не смущает, что у вас больше спортивных трофеев?
Тут можно поспорить.
Здесь в разговор вмешивается муж Саша: «Меня это не смущает, потому что количество завоеванных медалей у меня больше». Маргарита соглашается со словами супруга.
Они, ваши спортивные трофеи, хранятся вместе или отдельно?
По-моему, вместе.
Реплика мужа: «Отдельно».
В разных коробках, но вместе, – уточняет Маргарита.