Маргарита Мамун назвала роль Ирины Винер в художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в интервью «Татар-информу» рассказала о роли президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер.

«Могу сказать, что система – это сама Ирина Винер. Всё зависит от неё самой. Она держит всю художественную гимнастику в кулаке — и держит очень крепко, жёстко», — заявила Маргарита Мамун нашему изданию.

Также гимнастка рассказала о роли своего мужа Александра Сухорукова в тренировочном процессе. Он является серебряным призером Олимпийских Игр 2008 года в Пекине, а также чемпионом мира и Европы.

«В семь лет я только начала учиться садиться на шпагат. Но мужа не учила. Но подъем у него шикарный. И Саша давал мне множество советов в бассейне, потому что я была вынуждена закончить свою спортивную карьеру из-за проблем со спиной. И в тот момент у меня были достаточно большие проблемы. Так вот, муж меня тренировал в бассейне – просто так плавать не очень интересно, но мне нужно было это делать. Так что Саша был моим самым лучшим тренером, и тренировки пролетали незаметно. Очень быстро», - сказала Маргарита Мамун.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с семикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.