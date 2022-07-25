news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
25 июля 2022  17:02
Артур Халилуллов

Маргарита Мамун назвала роль Ирины Винер в художественной гимнастике

news_top_970_100

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в интервью «Татар-информу» рассказала о роли президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер.

«Могу сказать, что система – это сама Ирина Винер. Всё зависит от неё самой. Она держит всю художественную гимнастику в кулаке — и держит очень крепко, жёстко», — заявила Маргарита Мамун нашему изданию.

Также гимнастка рассказала о роли своего мужа Александра Сухорукова в тренировочном процессе. Он является серебряным призером Олимпийских Игр 2008 года в Пекине, а также чемпионом мира и Европы.

«В семь лет я только начала учиться садиться на шпагат. Но мужа не учила. Но подъем у него шикарный. И Саша давал мне множество советов в бассейне, потому что я была вынуждена закончить свою спортивную карьеру из-за проблем со спиной. И в тот момент у меня были достаточно большие проблемы. Так вот, муж меня тренировал в бассейне – просто так плавать не очень интересно, но мне нужно было это делать. Так что Саша был моим самым лучшим тренером, и тренировки пролетали незаметно. Очень быстро», - сказала Маргарита Мамун.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с семикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

#Художественная гимнастика #Олимпийские игры #ирина винер-усманова
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100