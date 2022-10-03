Марат Зяббаров: «Зерно немного щуплое, но урожай для республики все-таки собран хороший»

Какой урожай ожидают аграрии Татарстана в этом году, какие хозяйства могут остаться без поддержки, почему республика не сможет произвести 2 млн тонн молока и как планируется развивать коневодство, рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Марат Зяббаров: «Планировали собрать больше, чем получилось. Но, на наш взгляд, урожай для республики все-таки собран хороший» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Зерно оказалось немного щуплым и мелковатым»

На закрытотй встрече с представителями СМИ глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров подвел предварительные итоги сельскохозяйственного сезона, отметив, что «есть еще целый квартал», и за это время показатели могут измениться.

Зяббаров напомнил, что аграрии завершили сбор зерновых на полях республики. По предварительным данным, собрано 5 млн 335 тыс. тонн зерна в первоначальном весе. «Если вы обратили внимание, то Президент Татарстана во время моих докладов всегда уточняет: это после доработки, сортировки или в бункерном весе. Вот этот показатель в бункерном весе. Ожидаем получить еще около 100 тыс. тонн зерна кукурузы, будет более 5,4 млн тонн. И с учетом доработки получим около 5,1 млн тонн зерновых в амбарах, на складах», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия.

Он подчеркнул, что большую лепту в урожай этого года внесли Арский, Тетюшский, Буинский, Муслюмовский и Мензелинский районы, собрав свыше 200 тыс. тонн зерна. Погода, по словам Зяббарова, была достаточно благоприятной, но все же аграриям не хватило дождей и прохлады в период «формирования колоса, особенно ярового клина».

«Планировали собрать больше, чем получилось. Зерно оказалось немного щуплым и мелковатым. Но, на наш взгляд, урожай для республики все-таки собран хороший», – отметил он.

На получение высокого урожая также повлияло использование качественных оригинальных семян. В этом году показатель составил 38%, а под урожай следующего года его планируется увеличить.

«Большое влияние имеют минеральные удобрения. В этом году благодаря кредитам, займам, работе с компаниями приобрели 74,4 килограмма действующего вещества на гектар. Это довольно неплохой результат, но на следующий год ставим планку увеличить накопление удобрений», – сказал министр.

Большую лепту в урожай этого года внесли Арский, Тетюшский, Буинский, Муслюмовский и Мензелинский районы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наверное, прекратим поддерживать хозяйства, у которых нет паспорта анализа почвы»

Марат Зяббаров заметил, что хозяйства, которые проводят агротехнологические мероприятия, получают высокий урожай. «Но кто-то не обращает на это внимание, у кого-то денежных средств не хватает, у кого-то – специалистов, а у кого-то – контроля. Соответственно, мы не достигаем того показателя, который хотим», – посетовал он.

Глава Минсельхозпрода также обратил внимание на необходимость делать анализ почвы каждые пять лет. И многие хозяйства республики такую работу проводят, добавил он. «Мы со следующего года, наверное, даже прекратим поддерживать по растениеводству хозяйства, у которых нет паспорта по анализу почвы. Надо поддерживать тех, кто максимально грамотно подходит к земле. Потому что все это влияет на урожай», – подчеркнул он.

В этом году в республике планируют собрать 1 млн 650 тыс. тонн сахарной свеклы, 600 тыс. тонн – масличных культур, более 800 тыс. тонн – картофеля и 260 тыс. тонн – овощей. «Сейчас идет уборка кукурузы на зерно и на силос. Собрано 70 тыс. тонн картофеля, 16 тыс. тонн овощей», – поделился глава Минсельхозпрода РТ.

Озимыми культурами планируется засеять 513 тыс. гектаров, что соответствует показателю прошлого года. На сегодня засеяно уже 91% площадей, или 490 тыс. гектаров. «Но есть отчаянные хозяйства, которые сев не останавливают, до сих пор ведут. Они считают, что еще есть резервы и время, судя по погодным условиям», – отметил Зяббаров.

Что касается производства сахара, то Буинский и Заинский заводы в сутки перерабатывают более 11 тыс. тонн корнеплодов. Они уже приняли около 440 тыс. тонн свеклы. «На сегодня более 44 тыс. тонн сахарной свеклы переработали, выход сахара составил 15,3% – практически на уровне прошлого года. Прошедшие дожди повлияли на рост сахара», – рассказал министр.

Всего, по его словам, Татарстан планирует произвести около 250 тыс. тонн сахара при потребности в 100 тыс. тонн. «Почти в 2,5 раза больше производим от потребности», – похвалился результатами Зяббаров.

Буинский и Заинский заводы уже приняли около 440 тыс. тонн свеклы Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Мы свои проекты заявили, надеемся приличную сумму получить»

Глава Минсельхозпрода сообщил, что в настоящее время проводится подготовка техники к следующему году. По предварительным расчетам, необходимо приобрести и восстановить запчасти на сумму 5,2 млн рублей.

«В прошлом году это обошлось почти в 4,8 млрд рублей. Но из-за повышения цен такая цифра. Призываем хозяйства провести дефектовочную кампанию и начать делать заказы компаниям, дилерским центрам, которые реализуют запчасти. Надеемся, что работу в этом году мы с опережением будем проводить», – заявил Зяббаров.

При этом, по его словам, в этом сезоне работа тоже была проведена с опережением, и все необходимые запчасти, технику успели получить до начала спецоперации, после которой были введены санкции в отношении России. «В течение года работу выстроили, запчасти привозили через дружеские государства, сбоев по поставкам не было. По срокам немного затянулось, но, в любом случае, все вовремя привезли», – сказал министр.

В этом году хозяйства приобрели более 2,4 тыс. единиц сельскохозяйственной техники на сумму свыше 7,6 млрд рублей. «И сейчас идет поставка по графику», – подчеркнул глава Минсельхозпрода.

Говоря о господдержке отрасли, Зяббаров отметил, что предусмотрено 13,6 млрд рублей на реализацию 27 мероприятий. В том числе около 9,1 млрд рублей будет выделено из республиканского бюджета, а остальные средства – из федерального.

«До конца года еще должны поступить средства из федерального бюджета на субсидирование по реализованному зерну – 1,3 млрд рублей. Есть программы по возмещению затрат на строительство объектов. Отбор идет на федеральном уровне, мы тоже свои проекты заявили. Надеемся и там приличную сумму получить. Возмещается более 25% средств на стройку. Из республиканского бюджета ожидаем такую же поддержку в следующем году», – заметил министр.

В этом сезоне работа была проведена с опережением, и все необходимые запчасти, технику успели получить до начала спецоперации Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Есть предприятия, где на 100% ликвидировали поголовье и завезли новое»

Марат Зяббаров рассказал, что в Татарстане увеличилось производство молока – за восемь месяцев рост составил 31,6 тыс. тонн, или 2,4%. Всего за этот период произведено более 1,3 млн тонн молока.

«К концу года по молоку планируем выйти с плюсом. По надою на одну корову идем с пятипроцентным ростом», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия.

Однако, по его словам, произвести 2 млн тонн молока в этом году в республике не получится, но план в 1 млн 980 тыс. тонн будет выполнен.

«В этом году получаем 6,6 тыс. литров молока от одной коровы. В следующем году планируем получать 7 тыс. литров. Стоит задача – ежегодно увеличивать надой от одной коровы на 5 – 6%. Динамика по увеличению продуктивности ведется», – подчеркнул глава Минсельхозпрода.

Зяббаров также пояснил, что за три года хозяйства провели серьезную работу по обновлению стада, выбраковке коров, из-за чего произошло снижение поголовья. В то же время в республику завозится большое количество крупного рогатого скота. Так, до конца года планируется завезти около 16 тыс. голов нового поголовья, в том числе 6 тыс. животных из-за рубежа. «Есть предприятия, где вообще на 100% ликвидировали поголовье и завезли новое», – сообщил министр.

За три года хозяйства провели серьезную работу по обновлению стада Фото: © «Татар-информ»

«Пока у самого лошадь не появится, эти вопросы не поймешь»

В Татарстане разработают новую программу по развитию коневодства. Документ формируется на 2023 – 2025 годы с продолжением до 2030 года, рассказал Марат Зяббаров. «Будем вносить предложения по поддержке этого направления. Василь Шайхразиев [вице-премьер РТ, экс-председатель Федерации коневодства и конного спорта РТ – прим. ТИ] проводил активную работу. В вопросах коневодства по всем направлениям проделана большая работа», – заявил глава Минсельхозпрода.

По словам Зяббарова, для формирования новой программы был проанализирован предыдущий документ, рассчитанный на десять лет. Он отметил, что прошла встреча с коневодами республики, от которых поступило много вопросов и пожеланий по развитию этого направления, и их необходимо отработать.

«У нас есть государственные конюшни, их нужно привести в соответствие. Суть госконюшни 20 лет назад была другой – лошади должны работать в хозяйствах, корм развозить. Сегодня все поменялось, мы делаем акцент на занятия в спортшколах, на разведение лошадей, на их содержание. Например, кто-то хочет иметь бегового коня, но в районе нет места для его содержания. Такие предложения мы тоже готовим», – подчеркнул министр.

Зяббаров уточнил, что новый документ пока не согласован и не утвержден. Работа по его созданию ведется по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова, который поддерживает коневодство, добавил он.

«На данный момент в республике насчитывается 31 тыс. голов лошадей. Это в том числе лошади, которые работают в хозяйствах, а также лошади татарской породы, на которых делаем акцент. После общения с коневодами сформируем единую программу, чтобы она работала на всех», – заметил он.

В сентябре глава Минсельхозпрода возглавил Федерацию коневодства и конного спорта Татарстана. В связи с этим журналисты поинтересовались, не собирается ли министр освоить верховую езду. «Освоим. Конечно, в планах есть. Я пообщался с коневодами, столько вопросов. Пока у самого лошадь не появится, эти вопросы не поймешь. Так что в планах такое есть», – ответил Зяббаров.

В Татарстане разработают новую программу по развитию коневодства Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В Татарстане 600 предприятий АПК имеют право на бронирование работников»

В связи с объявленной 21 сентября Президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизацией не обошли вниманием журналисты и эту тему. Как рассказал Марат Зяббаров, в Татарстане бронь от мобилизации могут получить 38% работников агропромышленного комплекса.

«В Татарстане 600 предприятий АПК имеют право на бронирование работников. Штатная численность этих предприятий составляет 49 тыс. человек. Из 12 тыс. работников, прибывающих в запасе, бронированию подлежат около 10 тыс. человек», – заметил глава Минсельхозпрода.

По его словам, на смену мобилизованным сельхозпроизводителям стараются найти новых специалистов, в связи с этим проводится работа по «срочному поиску людей». При этом министр заметил, что ситуация некритичная.

«Много обращений поступает от предприятий, сельхозтоваропроизводителей, но есть показатель, по которому мы работу проводим. Сегодня тем, кто уходит, стараются найти замену. Так предприятия выходят из ситуации», – подчеркнул он.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»