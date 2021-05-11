Марат Зяббаров: В Татарстане продолжится снижение цен на куриные яйца

В Татарстане продолжится снижение цен на куриные яйца. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Повышение цен на яйца было сезонным. Уже сегодня видим существенное снижение цен, оно и дальше продолжится», — сказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров напомнил, что для сдерживания цен на продовольствие из федерального бюджета были выделены средства производителям сахара и подсолнечного масла для компенсации затрат на изготовление и реализацию продукции. Кроме того, Татарстан получил средства для производителей муки на возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы и хлебопекарных предприятий на возмещение части затрат, связанных с реализацией произведенной продукции.

«Федеральным бюджетом была оказана серьезная поддержка масличным и сахарным заводам — только на Татарстан около 650 млн рублей для сдерживания цен. Мы эти средства довели до предприятий. В течение марта — мая до мукомольных и хлебопекарных предприятий доводим средства федеральной поддержки», — подчеркнул министр.

По данным Татарстанстата, на 26 апреля средняя цена на яйца (10 штук) составила 82,73 рубля, а на 4 мая — 82,85 рубля. Рост составил 0,2%. По состоянию на 12 апреля средняя цена на яйца составила 79,42 рубля, на 19 апреля — 82,34 рубля с ростом на 3,7%.