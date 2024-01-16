Марат Зяббаров стал участником автобусного марафона «Татарстан — республика достижений»

Кукморский район РТ сегодня принял эстафету автобусного марафона «Татарстан — республика достижений». В акции принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Зяббаров. Он рассказал о помощи, оказанной сельхозпроизводителям благодаря реализации нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» с 2019 года введено в эксплуатацию более 5 тыс. гектаров орошаемых земель, проведены мероприятия по осушению заболоченных участков на площади 520 гектаров. «Всего с начала реализации проекта привлечено 1,1 млрд рублей инвестиций, из которых государством возмещено 625,2 млн рублей», — отметил Зяббаров.

Кроме того, в республике реализуется федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». По нему начинающим предпринимателям предоставляется грант «Агростартап». На эти цели с 2019 по 2023 год было выделено 971,7 млн рублей. На реализацию проектов направлено также 10% собственных средств фермеров.

«Достижением условий гранта является создание рабочих мест и ежегодное увеличение произведенной сельхозпродукции. За пять лет благодаря гранту фермерскими хозяйствами создано 489 рабочих мест. За счет грантовой поддержки увеличилась численность крупного рогатого скота на 8887 голов, лошадей — на 500 голов, птицы — на 146,2 тыс. голов, овец — на 2812 голов», — подчеркнул министр.

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы и переработчики получают субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением имущества, техники, оборудования и закупкой сельхозпродукции. Так, с 2019 года 82 кооператива получили субсидии на общую сумму 805,5 млн рублей, добавил Зяббаров.

По его словам, на этот год финансирование по проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» составит 364,2 млн рублей. В том числе 148,6 млн рублей будет выделено на проект «Агростартап», а 215,6 млн рублей — на субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и переработчикам.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.

Автобусный марафон «Татарстан — республика достижений» стартовал 15 января. Автобус будет курсировать до 1 марта и побывает в 29 районах республики. Уже завтра его примет Арский район. В ходе марафона спикеры будут рассказывать жителям о достижениях конкретного района, Татарстана и России в целом.