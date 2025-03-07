Марат Зяббаров: Состояние озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное

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Состояние озимых культур в Татарстане на данный момент оценивается как хорошее и удовлетворительное. Об этом рассказал вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание с подключением всех муниципалитетов Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, из отобранных на проращивание образцов озимых культур погибает от 1% до 4%. Вместе с тем, несмотря на в целом благоприятные погодные условия, по двум метеостанциям, «Азнакаево» и «Аксубаево», зафиксировано опасное явление – выпревание, которое может привести к частичной гибели озимых.

Обеспеченность семенами зерновых культур составляет 123%: при потребности в 283 тыс. тонн имеется 348 тыс. тонн. При этом Зяббаров «настоятельно» рекомендовал сельхозпроизводителям Татарстана переходить на семена отечественной селекции, так как Минсельхоз России ежегодно уменьшает квоту на ввоз иностранных семян.

По накоплению минеральных удобрений под урожай текущего года приобретено 367 тыс. тонн, в среднем это 61 килограмм действующего вещества на гектар посевов. Из этого объема жидкие формы удобрений составляют 6,8%, или 25 тыс. тонн.

«Переход на жидкие удобрения в настоящее время является одним из самых прорывных и эффективных направлений в растениеводстве. 35% всех затрат, или свыше 15 млрд рублей, в текущем году будет израсходовано на удобрения», – заметил министр, уточнив, что растения усваивают до 80% жидких удобрений.

Скоро поля начнут открываться от снежного покрова, и это даст возможность начать подкормку многолетних трав и озимых культур. В хозяйствах имеется 237 самоходных разбрасывателей на шинах низкого давления, а также 678 прицепных и навесных разбрасывателей минеральных удобрений, отметил докладчик.

«Раннее начало подкормки посевов позволит снизить нагрузку на технику в период интенсивных полевых работ», – добавил Марат Зяббаров.