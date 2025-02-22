Состояние примерно 85% озимых в Татарстане оценивают как хорошее

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Около 85% озимых на 412 тыс. га полей Татарстана находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов со ссылкой на Россельхозцентр.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В целом обеспеченность семенами яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур составляет свыше 120%, продолжается их проверка на посевные качества.

Также по словам Гарипова, на сегодняшний день обеспеченность Татарстана покупными семенами кукурузы составляет 56%, подсолнечника – 62%. По сахарной свекле норма выполнена на 100% с учетом всех имеющихся договоренностей.

Отмечается также, что республика закупила под урожай этого года 335,2 тысяч тонн минеральных удобрений.