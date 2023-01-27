Марат Зяббаров попросил ветслужбу и Россельхознадзор усилить контроль над ввозом животных

Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров призвал усилить контроль над ввозом животных, кормов и животноводческой продукции, чтобы не допустить заноса опасных заболеваний в республику. Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия заявил на совместной коллегии Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ и Управления Россельхознадзора по РТ.

«Достижения высоких показателей в животноводстве, а также развитие сельскохозяйственной отрасли невозможно без ветеринарной службы и поддержания стойкого эпизоотического благополучия. Итоги прошлого года показали, что угроза заноса опасных заболеваний на территорию республики является одной из актуальных проблем», – сказал Зяббаров.

Он напомнил, что в 2020 году в Татарстане было зарегистрировано четыре очага африканской чумы свиней и пять очагов гриппа птиц, в 2021 году проводилась ликвидация трех очагов АЧС и одного гриппа птиц. Во второй половине прошлого года в республике было выявлено 11 очагов африканской чумы свиней, в том числе пять среди диких кабанов и шесть среди домашних свиней.

«Главным управлением ветеринарии и Управлением Россельхознадзора, на мой взгляд, проводится недостаточная работа по недопущению заноса возбудителей заразных болезней в наш регион. В прошлом году мы были в зоне серьезной критики по этим вопросам», – подчеркнул министр.

Учитывая, что в свиноводческих хозяйствах Татарстана содержится более 460 тыс. голов свиней, было приложено максимум усилий по недопущению дальнейшего распространении инфекции, добавил он. «Работу в этом направлении нужно обязательно продолжать, поскольку от этого зависит продовольственная безопасность региона. Сегодня под угрозой АЧС находятся хозяйства, имеющие низкий уровень биозащиты», – отметил глава Минсельхозпрода.

По его словам, с учетом напряженной эпизоотической ситуации в России, нужно усилить контроль по недопущению и других инфекций – гриппа птиц, ящура, заразного узелкового дерматита, бруцеллеза. «Важно обеспечить постоянный мониторинг ситуации по этим заболеваниям», – заключил Зяббаров.