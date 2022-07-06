Марат Зяббаров: «Очень надеемся, что урожай будет хороший»

Татарстан надеется в этом году получить хороший урожай зерновых. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на полях международной агропромышленной выставки «Агроволга 2022».

«Очень надеемся, что урожай будет хороший. Виды на полях хорошие, что на зерновые, что на овощные культуры, что на картофель. Ждем хорошего урожая. Всё, что соберем, будет наше. После выхода последнего комбайна с поля мы объявим, сколько собрали зерновых», — сказал глава Минсельхозпрода журналистам.

Зяббаров отметил, что в настоящее время также ведется заготовка кормов. «Первый укос трав на этой неделе практически завершим, заготовка кормов идет хорошо. В прошлом году мы почти 10 млрд рублей потратили только на закупку кормов», — подчеркнул он.

В Лаишевском районе Татарстана, на площадке выставочного центра «Казань Экспо», сегодня открылась международная агропромышленная выставка «Агроволга 2022», работа которой продлится до 8 июля.

«В этом году представлено более 400 компаний, в основном российские, которые производят технику, оборудование. Вопросу импортозамещения постарались уделить большое внимание — поставке и ремонту запчастей, обслуживанию техники. Свою продукцию представили турецкие компании, очень много китайской техники», — рассказал Зяббаров.

Он добавил, что татарстанские компании представлены во всех направлениях.

«Второй год проводим конкурс племенных животных. В прошлом году не так просто было пригласить на это мероприятие хозяйства. В этом году с удовольствием приехали. Вчера с судьями обсудили, на следующий год есть планы по одному из направлений провести мероприятие российского масштаба», — резюмировал министр.