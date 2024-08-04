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Марат Хуснуллин: Железные дороги служат надежной опорой развития России
Железные дороги являются надежной опорой развития России – они связывают российские регионы, обеспечивают доставку грузов, задают ритм жизни и работы страны. Об этом сказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, поздравляя железнодорожников с профессиональным праздником.
«Конечно, все достижения невозможны без сплоченного коллектива железнодорожников. Спасибо за ваш труд и неравнодушное отношение к работе!» – написал в своем телеграм-канале вице-премьер.
Он назвал масштабные проекты, которые сегодня реализуются в стране, – это модернизация Восточного полигона, стратегическое направление России на Восток, и развитие Центрального транспортного узла, серьезно повысит мобильность жителей центральных регионов.
Видео: телеграм-канал Марата Хуснуллина
Ранее Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с День железнодорожника.
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