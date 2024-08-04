Марат Хуснуллин: Железные дороги служат надежной опорой развития России

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Железные дороги являются надежной опорой развития России – они связывают российские регионы, обеспечивают доставку грузов, задают ритм жизни и работы страны. Об этом сказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, поздравляя железнодорожников с профессиональным праздником.

«Конечно, все достижения невозможны без сплоченного коллектива железнодорожников. Спасибо за ваш труд и неравнодушное отношение к работе!» – написал в своем телеграм-канале вице-премьер.

Он назвал масштабные проекты, которые сегодня реализуются в стране, – это модернизация Восточного полигона, стратегическое направление России на Восток, и развитие Центрального транспортного узла, серьезно повысит мобильность жителей центральных регионов.

Видео: телеграм-канал Марата Хуснуллина

Ранее Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с День железнодорожника.