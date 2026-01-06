Марат Хуснуллин в рамках «Ёлки желаний» исполнил мечты троих детей

Вице-премьер России Марат Хуснуллин исполнил мечты троих девочек в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом он сообщил в своем канале в MAX.

14-летняя Жанна из Мелитополя Запорожской области получила возможность побывать в Третьяковской галерее в Москве. «Она загадала это желание неспроста: с детства девочка рисует и на протяжении 10 лет обучается в художественной школе», – отметил Хуснуллин.

Четырехлетней Веронике из Горловки ДНР в день ее рождения подарили велосипед, а ее старшая сестра Евгения получила в подарок деревянную карту мира с подсветкой.

«12-летняя Евгения любит путешествовать и ходить на экскурсии. Она даже завела дневник путешествий, где отмечает достопримечательности, которые увидела. Теперь она будет делать это на деревянной карте мира», – сообщил вице-премьер.

В декабре Марат Хуснуллин принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Она реализуется с 2018 года по всей России. Традиционно акция проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.