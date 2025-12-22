news_header_top
Общество 22 декабря 2025 17:42

Марат Хуснуллин принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом он сообщил в своем канале в МАХ.

14-летняя Жанна из Мелитополя Запорожской области получит возможность побывать в Третьяковской галерее в Москве. «Это мы конечно организуем. <...> Недавно построили новый корпус в Третьяковской галерее. Очень интересно, я думаю, что ей понравится», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Маленькая Вероника из Горловки ДНР попросила велосипед, а ее старшая сестра Евгения – деревянную карту мира с подсветкой.

«Обязательно исполним желания детей и подарим им веру в сказку накануне самого доброго семейного праздника Нового года», – отметил вице-премьер России.

#Марат Хуснуллин #елка желаний
