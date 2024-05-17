Марат Хуснуллин в Казани обсудил МТК «Север — Юг» с коллегой из Казахстана

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин в рамках KazanForum встретился с заместителем Премьер-министра Казахстана Сериком Жумангариным. В обсуждении принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщила пресс-служба руководителя РТ.

Хуснуллин отметил дружественный характер российско-казахстанских отношений. Большую роль в этом играют лидеры двух государств — только в 2023 году Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встречались шесть раз.

«Отношения между нашими странами очень тесные, давно сложившиеся. <...> У нас очень большой объем совместной работы практически по всем отраслям. Увеличился взаимный товарооборот», — обратил внимание вице-премьер России.

В беседе особое внимание было уделено вопросу реализации проекта международного транспортного коридора «Север — Юг».

«Вы наши братья, и отношения у нас развиваются соответствующим образом. Я всегда отмечаю, что наши отношения — это отношения высокого стратегического партнерства», — отметил, в свою очередь, Серик Жумангарин.

Напомним, что в рамках KazanForum сегодня прошла сессия «Развитие международных МТК, проходящих через страны Азии и Ближнего Востока».

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.