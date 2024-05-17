Хуснуллин: Транспортный коридор «Север – Юг» является одним из важных проектов России

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Развитие международного транспортного коридора «Север – Юг» является одним из важных проектов России. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на сессии «Развитие международных МТК, проходящих через страны Азии и Ближнего Востока», в рамках KazanForum.

«Мы этим проектом занимаемся системно. Под развитием транспортных коридоров подразумеваем западный обход Каспия через Азербайджан, Иран и выход к Персидскому заливу. И восточный обход Каспия с выходом через Казахстан, Туркменистан, Иран к Персидскому заливу. Восточный обход Каспия подразумевает связь транспортными магистралями Центральной Азии с территорией России», – рассказал вице-премьер.

По словам Хуснуллина, в рамках транспортного коридора «Север – Юг» необходимо развивать железнодорожное сообщение. Второе направление – это развитие водных путей. «Планируем максимально развивать водные пути через Волгу, обеспечить связь через Каспийское море с портами всех стран, которые находятся вокруг него», – уточнил спикер.

Вице-премьер отметил, что третье направление в рамках этого проекта связано с автомобильными дорогами и здесь ситуация более благоприятная. Так, в прошлом году в России было реконструировано и построено 31 тыс. км дорог. Более того, с каждым годом грузоперевозки автотранспортом увеличиваются. Например, за последний год они выросли на 18%.

Хуснуллин также заметил, что Россия подписала соглашение с Казахстаном по «синхронизации планов по строительству дорог». «Мы расширяем дороги со своей стороны, а они – со своей. В конечном итоге у нас будет дополнительная хорошая дорога, которая свяжет Китай и Центральную Азию с Россией», – подчеркнул он.

Кроме того, для России интересна работа по развитию автодорог через Узбекистан, Таджикистан в Афганистан и Пакистан, добавил спикер. «Мы видим в этой работе большую перспективу. И неоднократно встречались по этому вопросу с коллегами из этих стран. Сейчас нам надо синхронизировать и ускорить реконструкцию пунктов пропуска, чтобы они быстро пропускали продукцию», – сказал он.

Хуснуллин напомнил, что в прошлом году запущен участок скоростной автомагистрали М12 от Москвы до Казани протяженностью 810 км. «Помимо коридора “Север – Юг” развиваем маршрут “Запад – Восток”. Он пройдет от Санкт-Петербурга в сторону Москвы, Казани, Екатеринбурга, Тюмени, Хабаровска и Владивостока с выходами в Казахстан, Монголию, Китай. В рамках этого коридора строим новые дороги, обходы городов, делаем подъезды к пунктам пропуска. Это тоже важная магистраль – трасса “Россия”. На отдельных участках уже видим увеличение грузооборота до 50%», – заключил он.

Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» – мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) общей протяженностью 7,2 тыс. км. Создан для привлечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию.

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям.

KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.