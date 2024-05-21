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Марат Хуснуллин поздравил с Днем принятия ислама Волжской Булгарией
День принятия ислама Волжской Булгарией имеет большое значение для истории России, поскольку это событие оказало значительное влияние на ее становление как многоконфессионального государства, сыграло важную роль в формировании единого и сплоченного многонационального народа. Об этом в своем телеграм-канале написал вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Поздравляю всех мусульман с Днем принятия ислама Волжской Булгарией! Это событие имеет большое значение для истории нашей Родины. Оно оказало значительное влияние на ее становление как многоконфессионального государства, сыграло важную роль в формировании единого и сплоченного многонационального народа России. И это единство необходимо всем нам, особенно сегодня, когда мы столкнулись с современными вызовами», — сказал зампред Правительства РФ.
Хуснуллин напомнил, что совсем недавно отмечалось 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, для празднования которого был разработан большой план мероприятий.
Ранее с Днем принятия ислама Волжской Булгарией поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
В апреле 2021 года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Юбилей, напомним, широко отмечался в 2022 году.
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