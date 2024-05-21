Марат Хуснуллин поздравил с Днем принятия ислама Волжской Булгарией

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День принятия ислама Волжской Булгарией имеет большое значение для истории России, поскольку это событие оказало значительное влияние на ее становление как многоконфессионального государства, сыграло важную роль в формировании единого и сплоченного многонационального народа. Об этом в своем телеграм-канале написал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Поздравляю всех мусульман с Днем принятия ислама Волжской Булгарией! Это событие имеет большое значение для истории нашей Родины. Оно оказало значительное влияние на ее становление как многоконфессионального государства, сыграло важную роль в формировании единого и сплоченного многонационального народа России. И это единство необходимо всем нам, особенно сегодня, когда мы столкнулись с современными вызовами», — сказал зампред Правительства РФ.

Хуснуллин напомнил, что совсем недавно отмечалось 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, для празднования которого был разработан большой план мероприятий.

Ранее с Днем принятия ислама Волжской Булгарией поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.