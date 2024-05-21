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Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем принятия ислама Волжской Булгарией
Раис Татарстан Рустам Минниханова обратился к жителям республики по случаю Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией.
«Дорогие татарстанцы!
Почтенные гости республики!
Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – Днём официального принятия ислама Волжской Булгарией.
Более одиннадцати веков назад – в 922 году – наши предки сделали свой исторический выбор. Этот выбор предопределил судьбу татарского народа и оказал влияние на развитие всей мусульманской цивилизации.
Здесь – на берегах Волги – сформировалось уникальное общекультурное пространство с взаимопроникновением культур и тесным межконфессиональным взаимодействием.
Сегодня возрождённый Болгар вновь является центром притяжения для религиозных, государственных и общественных деятелей, учёных и представителей культуры, многочисленных гостей со всего мира. Изге Болгар жыены служит ярким свидетельством преемственности поколений, подлинного патриотизма, приверженности традиционным духовным ценностям. Все это приобретает особое звучание в Год семьи, объявленный Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.
В столь судьбоносное время мы сообща противостоим внешним вызовам и угрозам, заботимся о развитии благосостояния и безопасности нашей многонациональной Отчизны.
Новый импульс межрелигиозному диалогу и международному сотрудничеству дали мероприятия, прошедшие на днях в Казани: экономический форум “Россия – Исламский мир: KazanForum”, заседание Группы стратегического видения “Россия – Исламский мир”, Всероссийский форум татарских религиозных деятелей. Участие в них авторитетных соотечественников и зарубежных гостей подтверждает нашу нацеленность на плодотворный внутриисламский и межрелигиозный диалог, развитие устойчивых международных связей и конструктивное государственно-религиозное сотрудничество.
Убеждён, что празднование в нынешнем году Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией будет отмечено добрыми молитвами, дружескими встречами и благими делами.
Желаю всем вам счастья, мира и благополучия! Пусть Всемилостивый Аллах хранит нас и наше великое Отечество!» – говорится в обращении.
В апреле 2021 года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Юбилей, напомним, широко отмечался в 2022 году.
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