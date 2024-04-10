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Марат Хуснуллин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
Вице-премьер России Марат Хуснуллин поздравил мусульман страны с окончанием Священного месяца Рамадан и с наступлением Ураза-байрам. Видео опубликовано в телеграм-канале заместителя Председателя Правительства РФ.
«Этот праздник символизирует обновление и надежду на добрые перемены. Важно, что мусульманская умма России многое делает для развития диалога между разными конфессиями, для взаимодействия с государственными органами, для укрепления межнационального согласия в стране», — сказал Хуснуллин.
Он выразил уверенность в том, что празднование Ураза-байрам еще больше сблизит россиян, придаст им силы для дальнейшего нравственного развития и созидательной работы.
«Искренно желаю всем мусульманам России семейного тепла и благополучия», — сказал вице-премьер.
Ранее с праздником Ураза-байрам поздравил Президент России Владимир Путин.
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