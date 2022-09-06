Марат Валиуллин объяснил отсутствие Даниса Зарипова в составе «Ак Барса»

Генеральный мененджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал отсутствие капитана команды Даниса Зарипова на выездной серии против московских «Динамо» и ЦСКА. По словам функционера, причиной этому стало легкое недомогание.

«Почему отсутствовал Зарипов? Он немного приболел, тренируется. Посмотрим, в каком он будет состоянии.

Что касается выездной серии, то с "Динамо" сыграли немного неправильно, не было каких-то эмоций, думали, что обыграем соперника на одном коньке. Но сейчас такой хоккей, что за такое отношение всегда наказывают, и нас наказали за это поражением. Против ЦСКА команда вышла уже с другим настроем с первой минуты, что было видно, и даже при счете 4:1 команда не останавливалась, продолжала атаковать. Считаю, что победили заслуженно», – цитирует Валуллина ТАСС.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 8 сентября. Казанцы примут на своем льду «Адмирал» из Владивостока. Начало встречи в 19:30.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам дебютной победы «барсов» под руководством Олега Знарка.