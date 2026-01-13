news_header_top
13 января 2026

Марат Сафиуллин прокомментировал отставку Рашида Рахимова

Фото: «Татар-Информ»

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин прокомментировал отставку Рашида Рахимова из казанского клуба.

Напомним, что ранее, еще 13 декабря 2025 года, «ТИ-Спорт» сообщал о принятом руководством казанского клуба принципиальном решении расстаться со специалистом.

«Рубин» благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для неё период, ведь под его руководством команда добилась победы в Первой лиге, закрепилась в РПЛ. Желаем специалисту дальнейших успехов в его профессиональной деятельности», – цитирует Сафиуллина пресс-служба «Рубина».

Рашид Рахимов возглавлял казанский клуб с 2023 по 2025 год. Вместе с «Рубином» специалист брал чемпионство Первой лиги, занимал восьмое место в сезоне 2023/24, седьмое место – в сезоне 2024/25.

