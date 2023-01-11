Марат Сафиуллин назвал сроки окончательного формирования состава правления «Рубина»

Глава управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Татарстану Марат Сафиуллин прокомментировал создание нового состава правления казанского «Рубина».

«Понимаем, что к созданию состава правления клуба приковано всеобщее внимание. Это важный шаг для дальнейшего развития клуба. Ожидаем, что в состав правления войдет семь человек. В том числе коллеги из числа руководителей республики, разбирающиеся в футболе, чей опыт и экспертиза пойдут клубу на пользу.

Представителей спонсора не будет. В их участии нет необходимости, тем более, что компания сразу подчеркивала, что не хочет вмешиваться в управление клубом. В настоящий момент окончательный состав уже формируется, думаем, что уже не позднее следующей недели мы его назовем», – передали слова Сафиуллина нашему изданию в пресс-службе ФНС.

Казанский «Рубин» уже начал первый предсезонный сбор в Турции. Большой материал об этом сегодня опубликовал «ТИ-Спорт».