«Рубин» Уткульбаева вышел из зимней спячки: что нужно знать о сборах казанцев в Турции

Накануне «Рубин», наконец, разразился зимними новостями. Команда под руководством Юрия Уткульбаева отправилась на тренировочные сборы в Белек, где полтора месяца будет готовиться к возобновлению сезона. Какие кадровые перестановки произошли в коллективе, кто станет соперником на сборах и что нужно знать о сборах «Рубина» – в материале «ТИ-Спорт».

10 января футболисты Рубина прибыли в турецкий Белек, где по традиции проведут зимние учебно-тренировочные сборы

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» проведет в Турции полтора месяца

«Рубин» прибыл в Белек, где по традиции проведет учебно-тренировочные сборы. Казанцы – нередкие гости на побережье Средиземного моря, ибо несколько лет подряд проводят межсезонье именно там. Так что выбор места совсем не случаен. Как и ранее, в этом году «рубиновые» проведут в Турции сразу четыре сбора. Первый запланирован с 10 по 22 января, в ходе которого будет сыграно два товарищеских матча с тольяттинским «Акроном» и болгарским «Берое», а второй – стартует 25 января.

Последние три года команду на зимние сборы в Белек возил Леонид Слуцкий. Теперь настал черед Юрия Уткульбаева, о чем уже накануне сообщила пресс-служба клуба. Примечательно, что официально о назначении Юрия Анварыча на пост главного тренера «Рубина» до сих пор не сообщалось. Но все это лишь де-юре. Де-факто же наставник учрежден на этот пост уже давно, о чем «ТИ-Спорт» сообщал уже больше месяца назад.

Новый тренерский штаб Уткульбаева

По нашей информации, официально о назначении Уткульбаева на пост главного тренера будет объявлено в начале следующей недели. Пока же 53-летний казанец приводит в порядок свой тренерский штаб. Напомним, после ухода Слуцкого «Рубин» также покинули его помощники Олег Веретенников и Александр Дутов. Что касается Веретенникова, то он покинул Казань окончательно и бесповоротно, а вот Дутов, по неподтвержденной информации, уже вернулся в команду. В команде Слуцкого тренер больше отвечал за стандартные положения.

Александр Дутов, по неподтвержденной информации, уже вернулся в команду. В команде Слуцкого тренер больше отвечал за стандартные положения Фото: rubin-kazan.ru

Говоря об остальных тренерах, то прямо сейчас в Турции готовят команду тренер по вратарям Сергей Козко, уже работавший с Уткульбаевым в «Нефтехимике», и Олег Кузьмин, на днях получивший тренерскую лицензию категории PRO. К слову, вместе с Кузьминым дипломы получили экс-тренер «Рубина» Роман Шаронов и еще формально спортивный директор клуба Олег Яровинский.

Последним громким пополнением тренерского штаба станет возвращение в «Рубин» воспитанника клуба Олега Нечаева. 51-летний уроженец Казани работал ассистентом Уткульбаева в «Актобе» и «Нефтехимике», а последним местом работы наставника была «Кубань», где он исполнял обязанности главного тренера.

Таким образом, предварительно штаб Уткульбаева в «Рубине» будет выглядеть следующим образом: Нечаев – старший тренер, Кузьмин – помощник тренера, Дутов – помощник тренера, Козко – тренер вратарей. Открытой пока остается лишь позиция тренера-аналитика. Не исключено, что эту роль на себя возьмет сын главного тренера, Артур Уткульбаев. Во-первых, он уже неоднократно работал в штабе своего отца в тех же «Актобе» и «Нефтехимике». А во-вторых, последний год являлся аналитиком молодежных команд «Рубина» U-16 – U-19.

Десант из Узбекистана и возвращение Ломовицкого

В отличие от перестановок в тренерском штабе, значительных изменений среди футболистов «Рубин» пока не претерпел. С узбекистанским полузащитником Умарали Рахмоналиевым команда успела познакомиться еще осенью, а вот с его соотечественником Рустамом Ашурматовым коллектив встретился впервые. Пока же официально о подписании центрального защитника сборной Узбекистана, как и о возвращении из полугодичной аренды Александра Ломовицкого, клуб не сообщал.

Среди тех, кто пока не присоединился к команде на сборах, значатся Джоэль Фамейе, Али Аднан, Дарко Йевтич и Михаил Костюков. О причинах отсутствия ганского форварда пока стоит лишь догадываться, а вот последних троих объединяет то, что все они в летне-осенней части сезона получили серьезные травмы.

Зато присутствует с командой в Турции многострадальный Илья Самошников. В это трансферное окно о возможном уходе защитника в один из топ-клубов РПЛ не говорил только ленивый. Однако Самошников все еще в «Рубине», и более того, по его же словам, готов остаться в Казани как минимум до конца этого сезона, дабы помочь команде выйти в Премьер-лигу.

«На самом деле никакие медосмотры я не проходил. Откуда взялась новость, мне непонятно. Никаких контактов не было. Я бы хотел помочь «Рубину» выйти в РПЛ, это главная цель сейчас», – говорил Самошников пару недель назад.

По традиции с основной командой в Белек отправились и несколько человек из молодежной команды: Никита Корец, Илья Рожков и Денис Макаров. В первой части сезона все трое воспитанника «Рубина» выступали в ЮФЛ.

По слухам, одной из приоритетных целей «Рубина» в зимнее окно является хорошо знакомый Уткульбаеву и казанским болельщикам форвард «Нефтехимика» Мераби Уридия Фото: fcnh.ru

Самаренкин готовит для «Рубина» два трансфера

А пока команда с тренерским штабом готовится к весенней части сезона в Турции, в Казани подходит к концу перестройка в руководящем составе. Новоиспеченные спортивный директор Александр Айбатов и генеральный директор «Рубина» Шамил Хуснутдинов приступили к работе на базе клуба.

Находится в разгаре работы и Дмитрий Самаренкин, отвечающий в команде за комплектование состава. По слухам, одной из приоритетных целей «Рубина» в зимнее окно является хорошо знакомый Уткульбаеву и казанским болельщикам форвард «Нефтехимика» Мераби Уридия. 29-летний грузин за шесть лет нахождения в системе «Рубина» не провел за основную команду ни одного матча, зато чуть ли не стал живой легендой в Нижнекамске. В нынешнем сезоне на его счету 5+5 в 18 матчах за «Нефтехимик».

Еще одной трансферной целью Самаренкина в это межсезонье стал защитник «Уфы» Артем Голубев. Как сообщает журналист Сергей Ильев, по обоим футболистам старый-новый босс «Рубина» уже провел переговоры, а конкретика по возможным трансферам наступит уже в ближайшее время. Стоит отметить, что личную заинтересованность в переходах Уридии и Голубева выражает сам Уткульбаев.